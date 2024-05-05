Экс-Лорак назвал свою новую пассию женой, а она отрывалась под трек предательницы Асти

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, парикхмахерша Анастасия выложила ряд видео, где она участвовала в одном из модных показов в Киеве.
На своей странице в Instagram, и Мурат и его избранница показали, как прошел показ, а также "афтерпати". В частности, как видно из сториз, Мурат приехал забирать свою парикхмахершу и ее подруг. "Жена и ее подруги. Когда красиво забрал с показала", - подписал фото Началджиоглу.
Кроме того, видно как Мурат, его девушка и ее подруги развлекаются и танцуют. По дороге в машине, барышня Мурата стоит на коленях на переднем сидении и во весь голос горланит песню предательницы Украины, которая молчит о жестоком вторжении России в Украины Анны Асти - "Царица".
Насладиться пением Анастасии фокси можно тут.
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Ранее Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.
Напомним, ранее блогерша Анастасия рассказала, почему несмотря на вторжение России в Украину, продолжает говорить на русском языке, обосновала свою "позицию". По словам парикхмахерши, "с самого ее детства все говорили на русском".
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