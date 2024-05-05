Экс-Лорак назвал свою новую пассию женой, а она отрывалась под трек предательницы Асти

Анастасия Фокси знает на память песни предательницы Асти. Спасибо, что не Лорак.

https://stars.glavred.info/eks-lorak-nazval-svoyu-novuyu-passiyu-zhenoy-a-ona-otryvalas-pod-trek-predatelnicy-asti-10562768.html Ссылка скопирована

Мурат Началджиоглу забрал свою пассию и ее подруг / Коллаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, парикхмахерша Анастасия выложила ряд видео, где она участвовала в одном из модных показов в Киеве.

На своей странице в Instagram, и Мурат и его избранница показали, как прошел показ, а также "афтерпати". В частности, как видно из сториз, Мурат приехал забирать свою парикхмахершу и ее подруг. "Жена и ее подруги. Когда красиво забрал с показала", - подписал фото Началджиоглу.

Мурат Началджиоглу назвал свою девушку женой / Скриншот Instagram/muratnalca

Кроме того, видно как Мурат, его девушка и ее подруги развлекаются и танцуют. По дороге в машине, барышня Мурата стоит на коленях на переднем сидении и во весь голос горланит песню предательницы Украины, которая молчит о жестоком вторжении России в Украины Анны Асти - "Царица".

видео дня

Девушка Началджиоглу знает на память песни предательницы Асти / Скриншот Instagram

Насладиться пением Анастасии фокси можно тут.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.

Напомним, ранее блогерша Анастасия рассказала, почему несмотря на вторжение России в Украину, продолжает говорить на русском языке, обосновала свою "позицию". По словам парикхмахерши, "с самого ее детства все говорили на русском".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред