Экс-бойфренд Миддлтон скончался при странных обстоятельствах в 45 лет

Томас был найден мертвым по адресу в Глостершире, Англия, в воскресенье вечером.

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Мужчину нашли мертвым в своем доме / Коллаж Главред, фото Instagram/kingwilliam_and_queencatherine

Бывший парень сестры Кейт Миддлтон Пиппы - Томас Кингстон умер в возрасте 45 лет.

"С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата", — говорится в заявлении жены Томаса, леди Габриэллы Кингстон.

"Том был исключительным человеком, который осветил жизни всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать нашу частную жизнь, пока мы оплакиваем его кончину", - цитирует ее издание Page Six.

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Сообщается, что Томас был найден мертвым по адресу в Глостершире, Англия, в воскресенье вечером.

Вскоре в дом были вызваны экстренные службы. Причина смерти Томаса еще не определена.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Представитель Букингемского дворца сообщил, что король Карл III и королева Камилла были уведомлены о кончине Томаса.

Напомним, ранее принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции Константину в последнюю минуту по неуказанным "личным причинам" - король Карл III также отсутствовал, поскольку его лечение от рака продолжается.

Ранее Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего пошло много слухов о ее здоровье. Поговаривали даже, что принцесса перенесла кому и ее состояние на грани.

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