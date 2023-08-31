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Джонсонюк снова в деле: бывший премьер Великобритании похвастался вышиванкой

Анна Подгорная
31 августа 2023, 18:24 обновлено 31 августа, 18:25
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Борис Джонсон в наряде с традиционными украинскими орнаментами поддержал наших дизайнеров.
Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Борис Джонсон появился в вышиванке от украинского бренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Британский государственный деятель и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время полномасштабной войны в Украине был одним из первых политиков, который выразил свою безоговорочную поддержку нашей стране.

Расположение Джонсона и работа над повышением осведомленности о трагедии, которая развернулась на украинских территориях, продолжились, даже после того, как он сложил с себя полномочия премьер-министра. В своих личных блогах в социальных сетях и в колонке в популярном издании Daily Mail, которую он ведет с июня 2023 года, государственный деятель регулярно освещает проблемы Украины.

Не забывает он и про приятные вещи - на День независимости он поздравил отважных украинок и украинцев с важным праздником. А недавно и вовсе появился в вышиванке с сине-желтым орнаментом.

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Традиционную украинскую сорочку с вышитой на ней цветами государственного флага картой Украины у сердца ему подарил украинский бренд Damirli. Фотография с Борисом Джоносоном в вышиванке появилась на их странице в Instagram.

Ранее вышиванки от Damirli надевали президент Украины Владиир Зеленский на празднование Дня независимости, и украинский боксер Александр Усик перед его легендарным боем с британцем Дэниелом Дюбуа.

Борис Джонсон
Борис Джонсон появился в вышиванке от украинского бренда / instagram.com/damirli_official

Ранее голливудские звезды поразили знанием украинского языка - в честь Дня независимости Лев Шрайбер, Кэтрин Винник, Марк Стронг, Миша Коллинз и др. прочитали стихотворение известного украинского поэта.

Также голливудский актер и режиссер Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине. В документалке с громким названием показаны кадры событий 2013-2014 годов, полномасштабной войны и ее последствий.

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