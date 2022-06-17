Джон Сноу возвращается: HBO снимает сиквел "Игры престолов"

Джон Сноу возвращается на экраны. Фото HBO

Американская кабельная и спутниковая сеть HBO приступила к ранней разработке первого сиквела фэнтезийной драмы-блокбастера "Игра престолов", сообщает The Hollywood Reporter.

Спин-офф сериала расскажет о жизни одного из центральных персонажей – Джона Сноу. Предположительно, эту роль сыграет актёр Кит Харингтон, который был дважды номинирован на премию "Эмми".

В восьмом и последнем сезоне "Игры престолов" Джон Сноу узнал, что его настоящее имя – Эйгон Таргариен, и он – наследник Железного трона. В финале сериала он был изгнан из Вестероса и отправился к северу от Стены с одичалыми.

Читайте такжеТворец Игры Престолов Джордж Мартин назвал Путина головорезом, но заступился за россиян

Пока у HBO в разработке находятся семь проектов о судьбе выживших персонажей, которые дополняют грядущую серию приквелов "Дом дракона", которая выйдет 21 августа. "Дом дракона" рассказывает историю гражданской войны в доме Таргариенов, действие которой происходит примерно за 200 лет до событий в "Игре престолов".

Представители HBO и Харингтона пока не прокомментировали эту новость.

Популярный во всём мире телесериал "Игра престолов" снимался по книгам писателя Джорджа Мартина. Сериал транслировался в 2011–2019 годах. Всего вышло восемь сезонов или 73 эпизода.

Напомним, звезда сериала Игра престолов, британская актриса Мэйси Уильямс выразила свою солидарность и поддержку украинскому народу. "Арья Старк" приняла участие в благотворительном концерте под названием "Слава Украине" вместе с другими деятелями искусства.