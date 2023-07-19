Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

28-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид вляпалась в неприятности во время отдыха на Каймановых островах. Туда манекенщица отправилась в отпуск в компании подруг на частном самолете.
Во время таможенного досмотра в аэропорту Кайман у Хадид и ее подруги была найдена марихуана и приспособления для ее применения. Модель была арестована и доставлена в местный полицейский участок до выяснения обстоятельств.
Об этом сообщает издательство Page Six. Также известно, что Джиджи обязали выплатить штраф в размере 1000 долларов. Позже ее и приятельницу выпустили под залог, сумма которого не разглашается.
Представитель Джиджи Хадид для издания E! News прокомментировал случившееся. "Джиджи путешествовала с легально приобретенным в Нью-Йорке медицинским каннабисом", - заявил он, и отметил, что на Каймановых островах в медицинских целях марихуану разрешили еще в 2017 году.
Вероятно, штрафом наказание модели и ограничится. Сама Хадид, похоже, не сильно беспокоится о случившемся, и в социальных сетях уже делится яркими снимками с экзотического отдыха.
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