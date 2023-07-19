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Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков

Анна Подгорная
19 июля 2023, 12:40 обновлено 19 июля, 12:40
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Старшая сестра Хадид попала в тюрьму вместе с подругой во время отдыха.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gigihadid

28-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид вляпалась в неприятности во время отдыха на Каймановых островах. Туда манекенщица отправилась в отпуск в компании подруг на частном самолете.

Во время таможенного досмотра в аэропорту Кайман у Хадид и ее подруги была найдена марихуана и приспособления для ее применения. Модель была арестована и доставлена в местный полицейский участок до выяснения обстоятельств.

Об этом сообщает издательство Page Six. Также известно, что Джиджи обязали выплатить штраф в размере 1000 долларов. Позже ее и приятельницу выпустили под залог, сумма которого не разглашается.

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Представитель Джиджи Хадид для издания E! News прокомментировал случившееся. "Джиджи путешествовала с легально приобретенным в Нью-Йорке медицинским каннабисом", - заявил он, и отметил, что на Каймановых островах в медицинских целях марихуану разрешили еще в 2017 году.

Вероятно, штрафом наказание модели и ограничится. Сама Хадид, похоже, не сильно беспокоится о случившемся, и в социальных сетях уже делится яркими снимками с экзотического отдыха.

Ранее стало известно, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - колумбийской певице приписывают отношения с игроком "Майами Хит" Джимми Батлером, который младше нее на 12 лет.

Также жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщину выхода на экраны первого фильма "Крепкий орешек". Таким образом Эмма Хеминг почтила мужа, как актера, который совершил важный вклад в кинематограф.

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