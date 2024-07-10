Джейми Ли Кертис пристыдила Путина из-за ракетной атаки 8 июля

Голливудская звезда рассказала о последствиях жестокого преступления оккупантов.

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Джейми Ли Кертис поддержала Украину после ракетного удара 8 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис знает о кошмарах не понаслышке, ведь является одной из самых известных "королев крика" благодаря съемкам в популярной кинофраншизе в жанре хоррор "Хэллоуин".

Однако, когда ужасы становятся реальностью, Кертис не может стоять в стороне. Увы, страна-террорист делает жизнь Украины кошмарной в режиме реального времени.

Актриса в своем блоге в Instagram показала ряд снимков последствий российского ракетного обстрела 8 июля. В подписи к фото она рассказала про жертв и пристыдила путина за решение бомбить больницы.

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"Когда и где бы детская больница ни становилась объектом военных действий, у меня сердце разрывается от боли за семьи, пациентов и отважных врачей и медсестер, посвятивших свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор вам, господин Путин! Российский ракетный удар по крупнейшей детской больнице Украины Охматдет, нанесенный 8 июля 2024 года, расследуется как военное преступление. В результате атаки были повреждены важнейшие объекты, что нарушило работу более 600 пациентов, включая детей, находящихся в реанимации. К сожалению: 2 взрослых были убиты, 50 человек, включая 7 детей, получили ранения. Удар привел к серьезным перебоям в медицинском обслуживании тысяч детей", - пишет Джейми Ли Кертис.

Джейми Ли Кертис поддержала Украину после ракетного удара 8 июля / instagram.com/jamieleecurtis

Кто такая Джейми Ли Кертис? Джейми Ли Кертис - американская актриса, писательница, общественный деятель; известная на ранних этапах своей актерской карьеры как "королева крика" из-за своих ролей в ряде фильмов ужасов начала 1980-х ("Хэллоуин"). Обладательница премии "Оскар", двух премий "Золотой глобус", двух премий Гильдии киноактеров США и премии BAFTA, сообщает Википедия.

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