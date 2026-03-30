"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

Будущая мама с гордостью демонстрирует округлый животик.

Американский актер Тейлор Лотнер и его жена, которую, по забавному совпадению, также зовут Тейлор, ждут ребенка. Об этом счастливая пара сообщила в социальных сетях.

Лотнеры опубликовали трогательные кадры со снимками УЗИ с подписью: "Что может быть лучше двоих людей по имени Тейлор Лотнер?". Для обоих партнеров это будет первый малыш. Пока актер и его избранница не раскрывают деталей о будущем ребенке.

Тейлор Лотнер начал встречаться с медсестрой (специализируется на ментальном здоровье) Тейлор Доум в 2018 году. В ноябре 2021 года влюбленные обручились, а год спустя сыграли свадьбу.

До Доум у Лотнера были романы с певицей Тейлор Свифт, актрисами Мари Авгеропулос, Лили Коллинс и Билли Лурд..

