"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

Вкратце:
- Тейлор Лотнер сообщил о беременности жены
- Пара вместе больше 6 лет
Американский актер Тейлор Лотнер и его жена, которую, по забавному совпадению, также зовут Тейлор, ждут ребенка. Об этом счастливая пара сообщила в социальных сетях.
Лотнеры опубликовали трогательные кадры со снимками УЗИ с подписью: "Что может быть лучше двоих людей по имени Тейлор Лотнер?". Для обоих партнеров это будет первый малыш. Пока актер и его избранница не раскрывают деталей о будущем ребенке.
Тейлор Лотнер начал встречаться с медсестрой (специализируется на ментальном здоровье) Тейлор Доум в 2018 году. В ноябре 2021 года влюбленные обручились, а год спустя сыграли свадьбу.
До Доум у Лотнера были романы с певицей Тейлор Свифт, актрисами Мари Авгеропулос, Лили Коллинс и Билли Лурд..
