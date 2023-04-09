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Джентльмены предпочитают блондинок: у Керема Бюрсина новый роман - СМИ

Анна Подгорная
9 апреля 2023, 11:45 обновлено 9 апреля, 11:46
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Новая избранница "Серкана Болата" - полна противоположность Ханде Эрчел.
Керем Бюрсин, Мехтап Алгюль
Керем Бюрсин встречается с Мехтап Алгюль - СМИ / instagram.com/thebursin, instagram.com/mehtapalgul

В 2021 году к Керему Бюрсину и Ханде Эрчел вместе с оглушающим успехом сериала "Постучись в мою дверь" пришла и большая любовь: актеры, которые играли возлюбленных, и впрямь влюбились.

Увы, счастье их длилось недолго - уже весной 2022 стало известно про расставание Эрчел и Бюрсина. С тех пор личная жизнь бывших возлюбленных стала пользоваться повышенным вниманием.

Недавно стало известно, что Ханде стала встречаться с молодым турецким миллиардером Хаканом Сабанджи. И пока поклонник жалели Керема, сам актер на месте не стоял. У него завязались романтические отношение с популярной в Турции бьюти-блогершей Мехтап Алгюль.

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Об этом сообщает турецкий CNN с отсылкой на собственные источники. Подробности нового романа пока не раскрыты, более того - ни Бюрсин, ни Алгюль пока не комментируют свои отношения.

Меж тем поклонники Керема Бюрсина отмечают, что Мехтап больше подходит ему по типажу, чем Ханде - до нее актер встречался со светловолосыми девушками модельной внешности (например, блогерша Данла Билич и актриса Серенай Сарыкая). Алгюль же известна своей страстью к актерам - ранее ей приписывали бурный роман с женатым турецким актером и комиком Уразом Кайгылароглу.

Мехтап Алгюль
Мехтап Алгюль приписывают роман с Керемом Бюрсином / instagram.com/mehtapalgul

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

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