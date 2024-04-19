Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

Поп-певец Джастин Бибер выгулял образ, который вызвал большой резонанс даже среди поклонников певца.
По информации People, артист был фотографирован в Лос-Анджелесе. Лауреат Грэмми был в своей обычной непринужденной форме: худи цвета слоновой кости поверх футболки, свободную черную кожаную куртку, серые спортивные штаны с напуском и бейсболку, надетую задом наперед.
Но самый большой резонанс произвел его выбор обуви — низкие валенки с логотипом от Louis Vuitton.
Бибер специально надел валенки, созданные Фарреллом Уильямсом для показа весна-лето 2024 (Уильямс был назначен креативным директором мужской линии, сменив покойного Вирджила Абло в феврале 2023 года).
Эта пара, продаваемая по розничной цене 2470 долларов, покрыта бежевой короткой шерстью, украшенной фирменной монограммой бренда и цветочными мотивами. Согласно описанию продукта в Интернете, они также оснащены резиновой подошвой.
Фото экстравагантного лука можно посмотреть тут
Бибер уже давно является поклонником этого бренда, как и его собака Оскар.
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Напомним, ранее Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга. 28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.
Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.
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