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Джамала и Tayanna впервые признались, как решились создать дуэт

1 августа 2021, 15:23

Украинские певицы Джамала и Tayanna признались, как делили партии в песне Моя земля, которую решили записать вместе.

Джамала и Tayanna
Джамала и Tayanna / Светская жизнь

Украинские певицы Tayanna и Джамала встретились с Катей Осадчей и рассказали, как задумывалась песня Моя земля, и почему Джамала согласилась принять участие в ее съемках.

В комментарии для Светской жизни Джамала призналась, что согласилась на предложение Tayanna почти что с первых секунд звонка.

Джамала призналась, что ее зацепил смысл новой песни, которую она записала с Tayanna

"Когда я услышала рабочее название "Земля", я уже почувствовала, это моя Земля и у меня заиграла кровь, как я люблю, в этом есть зерно, этно-зерно, в этом есть зерно правды", - рассказала знаменитость.

С другой стороны, Tayanna долго думала по поводу того, что нужно кого-то позвать в дуэт.

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"Так я год ходила-думала, а потом решилась и позвонила Джамале, мы встретились, я сразу показала песню и она, к моему удивлению, сразу согласилась", - поделилась звезда.Читайте такжеTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы

Джамала отметила, что с первой ноты услышала, что она хочет добавить. Исполнительницы ответили, как им работалось вместе и не обижалась ли Tayanna, что Джамала перерабатывала трек.

"Концепция в песне была, поскольку я очень уважаю Джамалу, я знаю ее творческие порывы, я понимаю, что так она очень сильный артист, нельзя ей приказывать, что делать или навязывать свои предпочтения. Я пришла и говорю: "Смотри, это мой куплет, а это твой", она спросила, какая там мелодия, а я говорю: "Какая тебе нравится, делай что хочешь, пой как хочешь". В каждом куплете мы показываем свой стиль, себя, как мы можем, как мы умеем, как мы хотим петь. Вы знаете у нее такой вспыльчивый характер, а у меня более спокойный, поэтому она в припевах добавляла искру. Поэтому, благодаря ей, у нас получилась такая работа, которая понравится абсолютно всем это точно и она зажжет и подарит очень хорошее настроение людям ", - поделилась певица Tayanna.

Джамала добавила, что Tayanna одна из ее любимых певиц, и она особо не задумывалась сразу после предложения о совместной работе.

Посмотреть полностью шоу Светская жизнь за 31 июля можно онлайн на сайте 1plus1.video.

Джамала Tayanna новости шоу бизнеса
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