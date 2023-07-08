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Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон

Алена Кюпели
8 июля 2023, 21:58 обновлено 8 июля, 22:02
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Несмотря на громкие заявления о разводе, Камалия все время появляется вместе со своим мужем.
Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон
Семейство Камалии сейчас в Лондоне/ колаж:Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая совсем недавно сообщила о разводе со своим мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, весело проводит время с ним и двумя детьми, девочками-двойняшками.

На своей странице в Instagram, певица выложила фото всего счастливого на вид семейства. "А я поехала обнять, расцеловали своих девочек. Счастлива чувствовать гордость за них на Родительском дне в школе! Девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать, а папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", - написала она.

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На фото - Камалия с детьми и мужем:

Отметим, что Захур на фото выглядит несколько похудевшим, а сама Камалия радостно обнимает его за талию. Что ж, чужая семья - потемки. Возможно, публичное заявление певицы о разводе было несколько преждевременным.

Напомним, недавно артистка на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

Ранее украинская певица Камалия отреагировала на атаку страны-агрессора России на Киев, которая произошла 30 мая.

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