Довольная Камалия засветилась в объятиях мужа в Лондон

Украинская певица Камалия, которая совсем недавно сообщила о разводе со своим мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, весело проводит время с ним и двумя детьми, девочками-двойняшками.
На своей странице в Instagram, певица выложила фото всего счастливого на вид семейства. "А я поехала обнять, расцеловали своих девочек. Счастлива чувствовать гордость за них на Родительском дне в школе! Девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать, а папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", - написала она.
На фото - Камалия с детьми и мужем:
Отметим, что Захур на фото выглядит несколько похудевшим, а сама Камалия радостно обнимает его за талию. Что ж, чужая семья - потемки. Возможно, публичное заявление певицы о разводе было несколько преждевременным.
Напомним, недавно артистка на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
Ранее украинская певица Камалия отреагировала на атаку страны-агрессора России на Киев, которая произошла 30 мая.
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