Дорофеева выступила с девочкой, раненой снарядом

Надя Дорофеева спела с девочкой/ instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева исполнила мечту 13-летней Софии Ивановой. Вместе с девочкой артистка исполнила свой новый трек "Думи мої" на благотворительном футбольном матче Л'Успіталет — Динамо в Испании.

Недавно София получила ранения при обстреле российскими оккупантами Николаевщины. Девочка была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель.

На странице в Instagram артистка опубликовала видео с Софией на стадионе и отметила, что юная украинка — невероятный пример силы.

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"У меня было особое выступление — выступление рядом с очень сильной девочкой, которой всего 13 лет и недавно во время обстрелов родного дома в Николаевской области была ранена металлическим обломком, который оставался в ее виске в течение нескольких недель. Софийка — невероятный пример силы и желания жить мирную прекрасную жизнь, ежедневно развиваться, не теряя ни дня и ценя каждый миг. Для меня честь стать частью ее мечты и выступить вместе на благотворительном матче Динамо U16 в Испании. Спасибо тебе, Соня! – написала Дорофеева.

Напомним, ранее украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.

Как только стало известно о разводе Дантеса и Дорофеевой, о расставании сообщили и Кацурины. Пара рестораторов не комментировала причины развода, а СМИ стали ходить шутки о том, что молодые люди просто поменялись партнерами.