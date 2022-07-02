Дорофеева удивила сеть аккапельным пением

Дорофеева чувственно исполнила народную песню / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева удивила своих поклонников акапельным пением.

На своей странице в Instagram певица выложила видео, где показала, как поет украинскую народную песню "Ой, там на горі".

По ее словам, день снова начался с плохих новостей (ракетный удар россией по Одесщине - авт.). "Как это страшно. Каждый удар напоминает нам, как важно беречь свое, делать все, чтобы украинская культура звучала громче в мире", - написала она.

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"Впервые я спела "Ой, там на горі" на День Независимости в 30-летие Украины: придала песне новое звучание, сделала совершенно другую версию и добавила гитарное соло. Тогда вместе со мной пел весь Олимпийский, навсегда запомню тот момент", - добавляет Дорофеева.

Поклонники написали множество хвалебных комментариев певице, которая редко появляется в таком амплуа.

Напомним, ранее известный украинский поп-певец Позитив (настоящее имя ‒ Алексей Завгородний) объяснил, зачем взбаламутил отечественные сегменты социальных сетей, опубликовав фото своего поцелуя с Надей Дорофеевой