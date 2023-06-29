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Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лук

Алена Кюпели
29 июня 2023, 10:40 обновлено 29 июня, 11:07
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Надя Дорофеева часто показывает свои модные образы.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева одна из самых стильных украинских звезд/ facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно удивила украинцев новым клипом, показала, как можно выглядеть стильно и красиво в... спортивном костюме.

Соответствующим видео Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

На видео - спортивный лук от Нади Дорофеевой:

"А помните, раньше самым главным вопросом было - что надеть", - шутит певица.

Дорофеева надела стильные штаны-клешы с разрезами спортивного кроя. Верх она дополнила белой майкой, а также укороченной спортивной кофтой, в цвет штанам.

Надя Дорофеева показала спортивный лук
Надя Дорофеева показала спортивный лук / Instagram/dorofeeva

Образ она дополнила резиновыми черными открытыми тапками.

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась нежным видео на своей странице в Instagram.

Ранее Надя Дорофеева порадовала поклонников свежей порцией своих красивых фотографий. На своей страничке в Instagram исполнительница разместила серию снимков, сделанных у нее дома.

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