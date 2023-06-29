Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лук

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно удивила украинцев новым клипом, показала, как можно выглядеть стильно и красиво в... спортивном костюме.
Соответствующим видео Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.
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На видео - спортивный лук от Нади Дорофеевой:
"А помните, раньше самым главным вопросом было - что надеть", - шутит певица.
Дорофеева надела стильные штаны-клешы с разрезами спортивного кроя. Верх она дополнила белой майкой, а также укороченной спортивной кофтой, в цвет штанам.
Образ она дополнила резиновыми черными открытыми тапками.
Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась нежным видео на своей странице в Instagram.
Ранее Надя Дорофеева порадовала поклонников свежей порцией своих красивых фотографий. На своей страничке в Instagram исполнительница разместила серию снимков, сделанных у нее дома.
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