Доплясался "Дикий ангел": у Орейро хотят отбрать паспорт РФ из-за "пропаганды ЛГБТ"

У Натальи Орейро (звезды некогда популярной латиноамериканской мыльной оперы "Дикий ангел"), православные активисты хотят отобрать русский паспорт.

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Против Натальи Орейро пошли "крестным ходом" православные активисты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншоты

Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро (звезда некогда популярной латиноамериканской мыльной оперы "Дикий ангел"), в октябре 2021 года вместе с сыном получила гражданство страны-агрессора РФ. Однако теперь у нее российский паспорт собираются отнять. Поводом послужило выступление Орейро на ЛГБТ-прайде в Аргентине.

Первыми, как это обычно бывает в стране-агрессоре, выступили православные активисты ‒ на сей раз из Новосибирска. Они уже обратились в Генпрокуратуру и МВД РФ с просьбой лишить Орейро русского гражданства.

"Она приняла участие в финальном концерте гей-парада, который прошел в Буэнос-Айресе. А два года назад она получила гражданство России. В 2018 году она приходит в свитере с ЛГБТ-символикой на передачу радио России и говорит, что выступает против гомофобии в России. В 2022 году, уже после получения гражданства, она делает фотосессию в сапогах с символикой ЛГБТ и выставляет у себя в соцсетях‒ в открытом пространстве. То есть она давно и целенаправленно занимается пропагандой содомии. Ее ориентация меня не интересует, пусть делает, что хочет. Но она выступила на празднике содомии, это явная пропаганда. Нам такая Наташа не нужна", – плевался ядом на клавиатуру компьютера член православной правозащитной группы Иван Квасницкий.

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Напомним, русский диктатор Владимир Путин 25 октября 2021 года присвоил гражданство РФ Наталье Орейро. По данным пропагандистского агентства ТАСС, российский паспорт получил и ее девятилетний сын Мерлин Атауальпа.

Орейро еще в 2019 году заговорила о получении российского паспорта. Это прозвучала как шутка в программе Ивана Урганта "Вечерний Ургант".

Но уже летом следующего года стало известно, что она подала документы на получение российского гражданства.

К слову, до того, Орейро выпустила клип на песню United by love – посвященный мировому футбольному первенству в России. В ролике она танцевала, в частности, на голове с кокошником (традиционным русским женским головным убором).

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