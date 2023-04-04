Дом звезды сериала "Анатомия Грей" сгорел дотла - домашние животные не выжили

Катерина Скорсоне едва успела спасти своих детей, но за питомцами вернуться уже не смогла.

Катерина Скорсоне потеряла дом и питомцев во время страшного пожара / instagram.com/caterinascorsone

Канадская актриса Катерина Скорсоне, которая исполнила роль доктора Амелии Шеперд в культовом сериале "Анатомия Грей", несколько месяцев назад потеряла дом - он сгорел практически дотла в ужасном пожаре.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. Скорсоне как раз готовилась укладывать своих троих дочерей спать, они заканчивали водные процедуры, когда Катерина заметила дым, который начал просачиваться сквозь пол в ванной комнате.

Когда актриса открыла дверь, она увидела, что весь дом заполнил черный дым. За две минуты она собрала детей, и успела вывести их на улицу. Спасателей она вызывала уже от соседей. Из огня ей не удалось спасти своих четверых домашних питомцев. Их утрату Катерина с дочерями оплакивает до сих пор.

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Фотографии сгоревшего дома и погибших животных Скорсоне опубликовала, как дань уважения. Также она поблагодарила всех, кто подставил ей плечо в это трудное время - спасателей и следователей, соседей, родителей из школы, куда ходят ее дети, друзей и сестер, которые помогали вернуться к нормальной жизни.

В заключение Катерина рассказала о ценном жизненном уроке, который преподала ей эта трагедия: "Единственное, что имеет значение, - это люди (и существа), которых вы любите. Единственное, что имеет значение, это сообщество. Без него нас бы здесь не было, и мы очень благодарны. Спасибо. Вот несколько фотографий, чтобы почтить пространство, которое мы когда-то называли домом, чтобы попрощаться с животными, которые так сильно нас любили, и чтобы отпраздновать, что мы есть друг у друга - единственное, в чем мы когда-либо нуждались".

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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