Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

Малия и Саша Обама были сфотографированы на вечеринке, где они отдыхали всю ночь напролет в клубе Bird Streets Club в Лос-Анджелесе во вторник, одетые в откровенную одежду.
22-летняя Саша обнажила живот (и пирсинг пупка) и была одета в кружевной черный укороченный корсет в сочетании с свободными брюками-карго с низкой посадкой, пишет Page Six.
Недавняя выпускница Университета Южной Калифорнии заплела косы в высокий хвост и добавила шика с помощью огромных серебряных обручей, блестящего ожерелья с подвеской и ярких колец.
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Между тем, 25-летняя Малия появилась в полупрозрачном образе от любимца знаменитостей Knwls, чью одежду любят такие люди, как Рита Ора, Дуа Липа и Эмили Ратаковски.
На ней был один из фирменных топов на шнуровке, а также расклешенные брюки с высокой талией и другим сногсшибательным принтом.
Малия оставила свои длинные локоны полуприподнятыми-полураспущенными и дополнила образ ботинками на подошве с выступами.
Девушкам явно было не комфортно от внимания папарацци, но такова уже она жизнь знаменитостей.
Напомним, ранее на странице Бритни Спирз появилось и видео с вечеринки, которую певица себе устроила. Приглашенными и единственными гостями оказались пять мужчин.
Ранее Джей Ло показала фотографии со свадьбы, которые ранее не видели поклонники, и поздравила мужа с праздником. На первом снимке Аффлек держит свою счастливую жену на руках, на втором - пара целуется на фоне праздничного салюта.
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