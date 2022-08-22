Дочь Поляковой показала бьюти-процедуру, которую сделала сразу по возвращении в Киев

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша похвасталась бьюти-процедурой, на которую она попала сразу по возвращении в Киев.

Как поделилась она на своей странице в Instagram, девушка попала на покраску волос. "Первый раз за полгода у любимого мастера", - написала она.

Напомним, ранее Оля Полякова вышла на прямое включение с одного из столичных мистических мест – холмов Татарки, одной из пяти Лысых Гор - Щекавицы. Как заявила певица, именно на этих местах наши предки совершали различные мистические ритуалы. Сделала это Полякова не просто так: эксклюзивно в эфире "Сніданку з 1+1" она решила попрощаться с образом прошлых лет и совершить обряд сожжения кокошника.

"Я очень хорошо знаю своего слушателя, моя карьера в Украине, мои люди в Украине. И уже восемь лет я переживаю всю трагедию, которая происходит в нашей стране. 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мы все изменились. И поняли, что надо отказываться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но еще с начала российской агрессии в Крыму и Донбассе я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником... по Всей украине люди массово переходят на украинский, они отказываются от того "русского мира", который пришел в наши дома с горем и слезами. Поэтому я хочу сделать этот ритуал, взять этот головной убор, который сегодня является символом культуры, которая пришла с войной. И этому не место в нашей Украине", - откровенно рассказала Полякова.

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