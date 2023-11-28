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Дочь Лорак показала, как живет в России: грязная комната и "проблемы"

Алена Кюпели
28 ноября 2023, 15:50обновлено 28 ноября, 16:32
Дочь запроданки Лорак - София пробует себя в роли скучного блогера.
Дочь Лорак возомнила себя блогершей
Дочь Лорак возомнила себя блогершей / Коллаж Главред, скриншот видео

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак решила вести видео-блог и показала, как живет и что есть в ее комнате.

Дочь Лорак много говорила впустую и решила, что всем будет интересно, как она не убирает на своем столе. 12-летняя София говорит, что когда подруги приходят и видят ее беспорядок, они в ужасе. Потому что, сами, мол, любят убирать.

Дочь бессовестной певицы Лорак думает, что аудитории будет интересно смотреть на ее кровать и стены завешанные картинками. Кроме того, она показывает свои учебники по русскому языку, что позволяет предположить, что подросток живет и учится в России, которая напала на Украину.

видео дня

Дочь Лорак возомнила себя блогером:

Ролик у дочери Лорак вышел длинный, скучный и "не о чем". Она говорит, что сама не знает, о чем ей говорить, потому решила показать свой беспорядок.

Отметим, что певица украинского происхождения Ани Лорак в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Россию.

Напомним, ранее россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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