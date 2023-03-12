Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

Лиза Ющенко активно приучает дочь к роскошной жизни, к которой она отлично привыкла сама.

Лиза Ющенко / instagram.com/liza_u

Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза, которая в упор не замечает войны, продолжает приезжать в террористическую Москву, а также жить свою шикарную жизнь, выставила фото своей дочери Варвары, которой недавно исполнилось 13 лет.

Ющенко показала, как ее дочь тусуется вместе с ней и ее подругой в одном из самых шикарных гостиниц Дубаи - Atlantis the royal, на открытии которого выступала легендарная Бейонсе. Самый простой номер в этой гостинице стоит около 50 тысяч гривен.

Похоже, что 13-летняя Варвара уже доросла до маминых тусовок и при полном макияже гульбенит вместе с ней и ее подругами, привыкая, как и ее мама, к роскошной жизни.

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