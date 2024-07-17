Дочь Кошевого поделилась свежими фото

Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого, 16-летняя Варвара Кошевая, которая редко делится кадрами из своей жизни, порадовала фоловеров свежими фото.
На своей странице в Instagram, она поделилась фотографиями своего лица. Она выглядит молодой и красивой.
Поклонники принялись хвалить фотографии Кошевой, традиционно называя девушку "красоткой".
Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.
Ранее известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95" Александра Пикалова в Нацгвардии.
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