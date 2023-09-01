Дочь Евгения Кошевого шокировала чересчур взрослым образом

Дочь украинского комедианта Евгения Кошевого редко делает посты в социальных сетях.

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Варвара Кошевая активно пользуется фильтрами в Instagram / Фото социальные сети

Старшая дочь украинского комедийного актера и телеведущего Евгения Кошевого Варвара, поразила своим новым фото.

Так, на своей странице в Instagram, молодая девушка выложила сториз с фото, на котором ее практически невозможно узнать. Она выглядит очень взросло и необычно. Но такие изменения во внешности - заслуги не косметологов, а фильтров. Их активно используют по всему миру, особенно тинейджеры, которым хочется экспериментировать со своей внешностью.

15-летняя Варвара давно уже не похожа на себя ту, которую привыкли видеть зрители и поклонники ее отца. Из маленькой девочки, она превратилась в девушку, которая умеет выглядеть привлекательно.

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Варвара Кошевая удивила новым фото. Скриншот Instagram

Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.

Позже скандал получил продолжение, когда молодая Кошевая выкатила новую порцию подросткового борзого контента. В частности, 15-летняя Варвара нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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