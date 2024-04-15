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До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2024, 02:00
Билеты на "Евровидение-2024" в Мальме (Швеция) можно приобрести по ценам от 145 до 7495 шведских крон
Евровидение
Финал "Евровидения-2024" пройдет в шведском городе Мальме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Билеты на полуфинал и финал песенного конкурса "Евровидение-2024" в Мальме (Швеция) можно приобрести по ценам от 145 до 7495 шведских крон. Цены были опубликованы порталом Ticketmaster.

Стоимость билета зависит от близости к сцене и даты концерта. Самые большие расходы будут иметь фанаты, которые хотят увидеть основное шоу — самый дешевый билет им обойдется в 860 шведских крон (примерно 3115 грн), а самый дорогой — до 3795 шведских крон (13755 грн). Также доступны VIP-билеты, цена которых составляет от 3795 (10056 грн) до 7495 (19861 грн) шведских крон.

Существует возможность посмотреть вечерний допремьерный показ, за что зрителям придется заплатить от 145 (384 грн) до 795 (2106 грн) шведских крон. 11 мая люди смогут посетить генеральную репетицию финала, цена билетов на которую составляет от 525 (1391 грн) до 1385 (3670 грн) шведских крон.

видео дня

Первый и второй полуфиналы конкурса "Евровидение-2024" состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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