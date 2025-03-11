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"Днище": предательница Королева публично опозорилась на всю РФ

Элина Чигис
11 марта 2025, 10:36
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Наташа Королева показала на сцене вызывающее выступление.
Наташа Королева
Наташа Королева - песня для Тарзана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева презентовала новую песню
  • Предательница посвятила ее Тарзану

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, посвятила мужу – путинисту Тарзану – песню.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала видео с выступления, на котором показалась в откровенном красном наряде. На заднем фоне сцены на мониторе было видео, на котором ее муж стал главным героем.

видео дня

Отметим, вместе с Тарзаном на мониторе была не только сама певица, но и девушки в не очень приличных нарядах в красных тонах. Очевидно, что песню Королева посвятила мужу в честь его 55-летия.

Наташа Королева удивила номером на сцене
Наташа Королева удивила номером на сцене / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Не все поклонники оценили номер предательницы и написали множество негативных комментариев в ее сторону.

"Песня пустая, никакая, совсем не Вы";

"Что за примитив? Днище!";

"Вульгарщина";

"Всё давно ясно-понятно, противно", - отметили подписчики.

Полное видео выступления Наташи Королевой здесь.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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