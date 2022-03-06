Дмитрий Комаров обратился к военным ВСУ и их семьям: "Вы - сила; ваши мужья и отцы - герои"

Дмитрий Комаров обратился к ВСУ со словами гордости и благодарности / instagram.com/komarovmir

Телеведущий и создатель программы Мир Наизнанку Дмитрий Комаров обратился к украинским воинам, которые защищают нашу страну от оккупанта.

Он записал вдохновляющее видео на фоне Родины-Матери, в котором поблагодарил ВСУ, а также обратился к их женам и детям. Им Комаров напомнил, что их мужья и отцы - настоящие герои.

"Сегодня 5 марта 2022 года. 10 день идет война с Россией, и я хочу обратиться к нашим вооруженным силам Украины. Украинские военные, мужики, мы гордимся вами, вы настоящие герои. Вы сила, вы настоящая стена, вы поддержка, мы вас очень любим, и мы все месте с вами. Жены украинских военных, хочу выразить вам поддержку и сказать, что ваши мужья - настоящие герои! И детям украинских военных - ваши отцы настоящие герои! Мы обязательно победим!" - сказал ведущий.

В конце своего обращения Комаров сказал на украинском языке: "Збройні сили України - найкращі. Ми віримо в вас. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!"

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