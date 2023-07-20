Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокале

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими шпагатами, а также пьяными бреднями, показала свой завтрак, который она сообразила в бокале.
Видимо, привычка пить, помешала выложить балерине овощи в тарелку. Поэтому, она поделилась рецептом своего овощного холодного сока-салата, который сервировала в бокале.
Так, на своей странице в Instagram, Волочкова выложила завтрак для похудения. В бокал она налила томатный сок, нарезала половину огурца, перца чили и зелень. Приправила "напиток" черным перцем, мятой и соевым соусом.
На видео - Волочкова готовит себе коктейль из овощей и томатного сока:
Балерина также рассказала, что есть очень мало и именно это помогает ей держать себя в форме. Она добавила, что после репетиции выпьет сырое домашнее яйцо, а вечером поест салатных листьев и яйцо, сваренное всмятку.