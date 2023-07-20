УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокале

Алена Кюпели
20 июля 2023, 13:57 обновлено 20 июля, 13:57
8
Анастасия Волочкова продолжает пить, но уже не просекко
Анастасия Волочкова продолжает пить, но уже не просекко / Коллаж Главред, Фото Instagram/volochkova_art

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими шпагатами, а также пьяными бреднями, показала свой завтрак, который она сообразила в бокале.

Видимо, привычка пить, помешала выложить балерине овощи в тарелку. Поэтому, она поделилась рецептом своего овощного холодного сока-салата, который сервировала в бокале.

Так, на своей странице в Instagram, Волочкова выложила завтрак для похудения. В бокал она налила томатный сок, нарезала половину огурца, перца чили и зелень. Приправила "напиток" черным перцем, мятой и соевым соусом.

видео дня

На видео - Волочкова готовит себе коктейль из овощей и томатного сока:

Балерина также рассказала, что есть очень мало и именно это помогает ей держать себя в форме. Она добавила, что после репетиции выпьет сырое домашнее яйцо, а вечером поест салатных листьев и яйцо, сваренное всмятку.

Реклама

Главное за день

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

12:03 Украина
"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

11:24 Украина
Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

10:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:57

Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокале

13:41

"Не спешили спасать": установили личность пилота Су-25, который разбился в Азовском море

13:40

Рецепт - пальчики оближешь: как приготовить жареные помидоры с яйцами по-арабски

13:04

Мистер Мускул уже не нужен: девушка приготовила средство для мытья окон и зеркалВидео

12:42

Зачем опытные цветоводы втыкают спички в цветочный горшок

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
12:41

"Еще больше угроз": Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит РоссияВидео

12:39

У 88-летней Брижит Бардо произошла остановка дыхания

12:38

У путинистки Долиной образовался новый подбородок

12:36

Как не уйти из-за стола досрочно: почему нельзя понижать градус

Реклама
12:03

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстрелеФото

11:42

Не влезаю в одежду: Тодоренко пожаловалась на лишний вес

11:29

РФ может повторить сценарий осени 2022: Мусиенко предупредил о риске усиления обстреловВидео

11:24

"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

11:08

Киркоров собрался жениться: первые подробности

10:47

Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

10:41

Не только дешевый, но и очень полезный: что такое ливер и из чего его делают

10:33

Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - паузаВидео

10:24

"Изменили тактику обстрелов": эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты

10:13

В Украину ворвется мощный шторм: только 6 регионов будут в безопасности

09:43

Чем отмыть липкий налет на кухне за копейки: вас спасут 3 чудо-средства

Реклама
09:31

Как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов - прогноз экспертаВидео

09:18

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

08:53

Гороскоп на завтра 21 июля 2023: Тельцам вернут долги, Стрельцам - важный звонок

08:45

Перспективы коллапса России: краткосрочный ракурсмнение

08:36

"Вопрос времени": эксперт раскрыл, как произойдет третий удар по Крымскому мосту

08:26

Ценой жизни сдержал наступление врага: 21-летний воин погиб при минировании дороги

07:05

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти льва среди зебр

07:03

В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атакеФото

06:48

РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами: возник пожар, погиб человек

06:35

Правильно ли "бажати удачі": Авраменко развеял популярный мифВидео

06:20

Как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии"мнение

05:00

Какая помада подходит после 40: названы 2 оттенка, которые омолаживают

04:02

Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страхВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Что делать, чтобы не гнили помидоры: копеечная добавка творит настоящие чудеса

03:10

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатораВидео

02:30

"Морские дроны-камикадзе": экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мостВидео

02:00

У Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией

01:32

Переведете продукты: какие овощи и фрукты нельзя замораживать

00:20

Пролежал несколько дней: умер российский актер, звезда "Бандитского Петербурга"

Реклама
00:01

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

19 июля, среда
23:56

Финансовая карма по дате рождения: как определить свой потенциал

23:55

Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастаютВидеоблоги

23:41

Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

23:24

"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

23:12

Данилов прямо назвал маршрут, по которому передвигается Путин

23:10

Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

22:36

В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

22:22

Головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные

21:50

Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять