Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокале

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Анастасия Волочкова продолжает пить, но уже не просекко / Коллаж Главред, Фото Instagram/volochkova_art

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими шпагатами, а также пьяными бреднями, показала свой завтрак, который она сообразила в бокале.

Видимо, привычка пить, помешала выложить балерине овощи в тарелку. Поэтому, она поделилась рецептом своего овощного холодного сока-салата, который сервировала в бокале.

Так, на своей странице в Instagram, Волочкова выложила завтрак для похудения. В бокал она налила томатный сок, нарезала половину огурца, перца чили и зелень. Приправила "напиток" черным перцем, мятой и соевым соусом.

видео дня

На видео - Волочкова готовит себе коктейль из овощей и томатного сока:

Балерина также рассказала, что есть очень мало и именно это помогает ей держать себя в форме. Она добавила, что после репетиции выпьет сырое домашнее яйцо, а вечером поест салатных листьев и яйцо, сваренное всмятку.