Disney официально продлил Круиз по джунглям на второй фильм

Круиз по джунглям 2021 / Disney via Getty Images

Экранизация на тему популярного аттракциона в Диснейленде с Дуэйном Джонсоном Круиз по джунглям неожиданно получил очень позитивный фитбет от зрителей, и компания Disney продлевает его на вторую часть.

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезды Дуэйн Джонсон и Эмили Блант собираются вернуться в роли остроумного шкипера Фрэнка Вольфа и бесстрашной исследователницы доктора Лили Хоутон, соответственно, для нового приключения.Читайте такжеКруиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой"

Ожидается, что также вернутся режиссер Жауме Колле-Серра и композитор Майк Грин, продюсерская группа фильма, состоящая из Джона Дэвиса, Джона Фокса, Бо Флинна, Джонсона, Дэни Гарсиа и Хирама Гарсиа. Скотт Шелдон возвращается в качестве исполнительного продюсера.

В кинотеатрах картина по миру собрала примерно 186 миллионов долларов, из которых 100 миллионов — в США. Фильм вышел одновременно и на Disney+ по модели Premier Access, но, бюджет картины 200 миллионов, поэтому, неясно на что делают ставку в Disney, так как пока что не был озвучен доход от просмотров на стримминговом сервисе.

Однако, отзывы зрителей держаться в районе 92% на Rotten Tomatoes и 6.6 на IMDB, так что у сиквела есть шанс

Напомним, фильм Круиз по джунглям доступен во всех кинотеатрах Украины с 28 июля 2021.