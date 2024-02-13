Димопулос увидела "другой уровень правды" после семинара у россиянина

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос, которая отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, выступила с неоднозначным сториз.
На своей странице в Instagram, Димопулос, которая уже много месяцев молчит о войне и обстрелах Россией мирных украинских городов, а также живет в излюбленном россиянами ОАЭ, опубликовала сториз с россиянином и написала, что теперь она может видеть "альтернативную" реальность.
"Миша, спасибо! Счастлива учиться у тебя. Наблюдать и видеть альтернативную реальность жизни и другой уровень правды", - написала она.
Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.
Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.
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