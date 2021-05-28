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Дима Комаров повез жену в украинские Мальдивы в новом выпуске шоу Мандруй Україною

28 мая 2021, 10:48

Дима Комаров и Александр Дмитриев показали, где в Украине отдохнуть как на Мальдивах.

Дима Комаров
Дима Комаров - Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / instagram.com/komarovmir/

30 мая в 10.50 на 1+1 выйдет новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором главный путешественник страны покажет отдых на "украинских Мальдивах" - острове Джарылгач – и познакомится с украинским Робинзоно Крузо.

Дмитрий Комаров приготовил особенный сюрприз для зрителей. Впервые он поедет на съемки не один, а со своей супругой Александрой Кучеренко. Оператор Александр Дмитриев тоже взял свою семью: супругу Ирину Спиридонову и 5-летнюю дочь Алису. Впервые он позволит себе немного отдохнуть в экспедиции и окажется по другую сторону объектива. Александр будет не оператором, а героем нового выпуска.

Джарылгач – это самый большой остров в Украине. Здесь 42 км жемчужных пляжей и прозрачная вода. Этот морской залив – один из самых чистых в нашей стране. Дельфины подходят к самому берегу, а в глубине острова обитает множество диких животных, ведь эта территория – заповедная. Остров не даром сравнивают с Мальдивами – пейзажи здесь словно из журналов про райский отдых. Но в отличие от элитного курорта, на Джарылгаче по-прежнему можно найти уединенные места, где сполна можно насладиться красотой природы.Читайте такжеДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет

"Хотите на Мальдивы, но чтобы без перелета и дешево?) Чтобы голубая прозрачная вода, идеально чистый песок, дельфины в 2 метрах от берега, и ваше жилище на первой линии в 5 метрах от теплой морской воды? Чтобы просыпаться и сразу прыгать в море? Этот выпуск особенный во всем. Во-первых, впервые я поеду в экспедицию не один, а с женой. Во-вторых, впервые Саша Дмитриев в экспедиции оставит камеру и будет героем программы, вместе со своей семьей - женой Ирой и дочкой Алисой. Итак, семейный отдых в палатках на райском необитаемом острове в Украине. Мечта? Нет. Реальность. Остров называется Джарылгач. Находится он недалеко от Скадовска в Херсонской области. Я полюбил его еще в начале 2000-х, когда отправился туда с друзьями", - рассказівает Комаров.

Дима Комаров
Дима Комаров с командой / instagram.com/komarovmir/

"Тогда Джарылгач был абсолютно безлюдным, и полностью "принадлежал" нам на время отпуска. Мы приезжали с палатками дней на 5-7, собирали своими руками рапанов, которых готовили прямо на берегу, катались на кайтах, ныряли с масками и ластами. Так еще задолго до создания Мира наизнанку я узнал, что у нас в Украине есть свой райский остров. Со временем про Джарылгач пошла молва, немногочисленные туристы стали потихоньку появляться...Мы ездили туда часто. Маяк, спроектированный учеником самого Эйфеля, был в хорошем состоянии, мы устраивали там фотосессии на пленочные фотоаппараты. Кто был на Джарылгаче сейчас, просто не поверит, что тогда наши палатки были возле Маяка единственными.Сегодня к Маяку в сезон ходят большие пассажирские суда, людей очень много, а сам маяк в аварийном состоянии. Но природа и атмосфера осталась неизменной – это рай.Учитывая, что "остров Джа" длиной 42 километра, то безлюдные места все равно можно найти. Украинские "Мальдивы" - это рай на земле!", - добавил он.

Дима Комаров
Дима Комаров и Александр Дмитриев / instagram.com/komarovmir/

Есть здесь и своя достопримечательность – знаменитый маяк, визитная карточка острова. Что его связывает с Эйфелевой башней и какой невероятный вид открывается с его вершины, телезрители увидят в программе.

Учитывая, что Джарылгач – заповедник и привычного сервиса здесь нет, чтобы создать комфортные условия своим родным, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев взяли с собой целый грузовик вещей. Как подключить холодильник на необитаемом острове? Дмитрий комаров расскажет и покажет, как создать комфорт для семейного отдыха в дикой природе, на "украинских Мальдивах", и поделится своими лайфхаками.

Несмотря на то, что остров считается необитаемым, здесь уже 12 лет живет монах-отшельник, словно украинский Робинзон Крузо. Дмитрий Комаров познакомился с ним еще в 2009 году, когда как журналист печатных СМИ готовил репортаж. Как сейчас живет монах-отшельник на острове – смотрите в новом выпуске.

К чему нужно быть готовым, отправляясь на необитаемый остров, как романтичный отдых может легко стать экстремальным и какой он – отпуск на "украинских Мальдивах", – смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 30 мая в 10.50 на "1+1".

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.

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