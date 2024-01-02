Дэвид Бекхэм жестко потроллил жену на Новый год

Футболист на обеде с родителями Виктории Бекхэм выдал остроумную шутку про их происхождение.

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Дэвид Бекхэм подшутил над Викторией Бекхэм и ее родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/davidbeckham, ua.depositphotos.com

Осенью 2023 года на Netflix вышел документальный сериал про жизнь и карьеру Дэвида Бекхэма. Во время съемок про футболиста высказывались его друзья, коллеги и семья. Фрагмент одного из таких интервью моментально стал мемом и разлетелся по Сети.

Со съемочной командой сериала беседовала супруга спортсмена, бизнеследи и дизайнер Виктория Бекхэм. Когда она рассказывала про свое детство и о том, что оно было весьма небогатым, в комнату с улыбкой заглянул Дэвид и напомнил супруге, что приукрашать действительность в интервью не стоит.

Тогда женщина возмутилась, и ответила мужу, что говорит правду. Бекхэм все с той же улыбкой спросил, на каком автомобиле родители подвозили ее в школу. Виктория моментально засмущалась, и ответила, что на Rolls-Royce (люксовая марка машин - прим. редактора). Оказалась, что увлеченная рассказом Виктория все же немного слукавила, ведь родилась она в семье из высшей прослойки среднего класса.

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Сочинительский талант супруги Бекхэм не забыл и спустя три месяца после выхода сериала. Во время новогодних праздников он встретился за обедом с тестем и тещей. Снимком с женой и ее родителями он поделился на своей странице в Instagram с подписью: "Приятный новогодний ланч в Ритце (международная сеть люксовых гостиниц - прим. редактора). Очень в стиле рабочего класса. Мои тесть и тёща уехали оттуда на Роллс-Ройсе".

Дэвид Бекхэм подшутил над Викторией Бекхэм и ее родителями / instagram.com/davidbeckham

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