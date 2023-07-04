Дэвид Бекхэм показал нелепое фото жены-"собутыльницы"

Так футболист поздравил Викторию Бекхэм с очередной годовщиной свадьбы.

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Виктория и Дэвид Бекхэм забавно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/DavidBeckham

Звездная британская пара Дэвида и Виктории Бекхэм сегодня празднует атласную свадьбу - 24 года вместе. В честь этого селебритис в социальных сетях поделились архивными кадрами.

Перчинка показала видео со свадьбы, на котором вместе с мужем саблей разрезает праздничный торт, и несколько фото, которые подписала: "Все еще держимся за руки и все еще смеемся (вместе, не только над тобой). Люблю тебя, Дэвид".

Спортсмен в долгу не остался, и показал не "вылизанное" студийное фото с любимой, а снимок из семейного архива, на котором Виктория выглядит достаточно комично. Также он раскрыл секрет счастливых отношений с Викторией - намекнул, что скрепляют их пару не только семейные узы, но и алкоголь.

видео дня

"24 года и дальше. Лучшей жене, матери и партнеру по выпивке (большую часть времени). Счастливой годовщины! Очень люблю тебя, Виктория", - подписал фото Бекхэм.

В комментариях поклонники пары смеются с молодых звезд, которые на фото еще не приобрели статус культовой пары, и желают им встретить седину и старость вместе.

Виктория и Дэвид Бекхэм забавно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы / instagram.com/DavidBeckham

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