Дерзкий каминг-аут: Панин выдал имя своего певца-любовника

Российский скандальный актер Алексей Панин выдал с "потрохами" своего коллегу - обновленного Филиппа Киркорова.

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Панин назвал имя своего любовника / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov, maxgalkinru

Российский актер Алексей Панин, который известен своими скандальными выходками и заявлениями, произвел фурор своим недавним интервью российской журналистке, пропагандистке Ксении Собчак.

В ходе интервью, Панин сделал ряд заявлений, которые Собчак, опасаясь хейта со стороны своих коллег, предусмотрительно скрыла. Однако свободолюбивый Панин решил все же внести ясность, и выдал с потрохами своих коллег по шоу бизнесу.

Панин "выкатил" видео, где рассказал, что его любовный партнер - это не Максим Галкин, а "король" российской эстрады - Филипп Киркоров.

видео дня

"Я сейчас пересмотрел интервью с Ксенией Собчак. Ксюша - молодец, она очень профессиональный журналист. Я сейчас позвонил Максиму Галкину и попросил у него прощения. Потому что все подумали, что я любился (неценз - авт.) с Максимом Галкиным. Я с ним не любился (неценз. - авт.) никогда. Я любился (неценз. - авт.) с Филиппом Киркоровым", - разоткровенничался Панин.

Панин выдал порцию откровений / Скриншот видео канала Showbusiness24

Отметим, что российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, недавно распрощался с длинными волосами, а теперь пошел дальше. 56-летний певец отказался от экстравагантных нарядов и перьев, и все больше напоминает современных рэп-исполнителей.

Главред также сообщал, что Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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