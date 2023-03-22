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Депортация и запрет на гражданство: принц Гарри может стать невъездным в США

22 марта 2023, 13:15
Принц Гарри теперь, возможно, не сможет получить гражданство США из-за своего прошлого.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Благодаря своим октровениям в книге "Запасной", Принц Гарри столкнулся с неожиданными трудностями.

В частности, теперь миграционные службы США заинтересовались его признанием в отношении употребления запрещенных веществ. Так, власти пытаются добиться ответа о том, признал ли он свое употребление наркотиков перед эмиграцией в Калифорнию с Меган Маркл в 2020 году.

По информации The Daily Mail, консервативный аналитический центр находится в разгаре битвы с официальными лицами Вашингтона, которые категорически отказываются публиковать какие-либо подробности, включая любые тексты или электронные письма, ссылаясь на "конфиденциальность" герцога Сассекского.

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В "Запасном" и последующем телевизионном блице Гарри признался, что употреблял кокаин, каннабис и галлюциногенные грибы. Он сказал, что марихуана и психоделики "действительно помогли" с его "травмой", в то время как кокаин был скорее "социальной вещью".

Фонд "Наследие" заявляет, что его заявление на получение визы должно быть отозвано, чтобы американские налогоплательщики могли понять, задекларировал ли Гарри свое употребление наркотиков. Иммиграционное законодательство США предусматривает суровые наказания за ложь сотрудникам иммиграционной службы, включая депортацию и запрет на подачу заявления на получение гражданства.

Майк Хауэлл, директор проекта по надзору Фонда "Наследие", сказал: "Этот запрос отвечает общественным интересам в свете возможного отзыва визы принца Гарри за употребление запрещенных веществ и дополнительных вопросов, касающихся употребления наркотиков принцем и того, проходил ли он надлежащую проверку до этого".

Напомним, ранее стало известно о том, что Гарри и Меган якобы спровоцировали Чарльза выгнать их из коттеджа. По словам королевского эксперта, "Гарри и Меган спровоцировали короля Чарльза" и всему виной "позорная книга Гарри и интервью, которые он дал". "Я имею в виду, чего он ожидал? — продолжил автор "Мести: Меган, Гарри и война между Виндзорами". "Гарри хотел, чтобы королевская семья преклонила колени и умоляла о прощении, и он полностью пересек весь спектр, он находится в безумной пустыне безумной жертвы", - полагает эксперт.

Отметим, что в своих мемуарах "Запасной" 38-летний герцог Сассекский обвинил отца в том, что он заклеймил его "запасным" при рождении, не обнял его после смерти принцессы Дианы и постоянно шутил, что он не был биологическим отцом Гарри.

Отметим, ранее тот же королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег".

Об этом заявил королевский эксперт Том Бауэр, который появился в новостях ранее в этом месяце, где он рассказал Дэну Вуттону о ранних отношениях пары.

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