Пьянство и вульгарность - Депардье оправдался за свои поступки российским паспортом.

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Депардье - истинный россиянин / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Что говорит Депардье в свое оправдание

При чем тут его российский паспорт

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, признал, что использовал грубые и резкие выражения в отношении женщины, которая обвинила его в сексуальном насилии. Он также признался, что схватил ее за бедра, но отрицал, что нападал на нее.

Такое заявление сделал актер-путинист, впервые давая показания во время суда в Париже, пишет France 24.

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Он признал, что был неправ, используя резкие выражения с женщиной, когда они спорили на съемочной площадке о том, является ли картина хорошим или плохим искусством.

"Я прекрасно понимаю, если она немного расстроена", — сказал он о декораторе, с которым он работал над фильмом в 2021 году. Он признал, что иногда использует вульгарную речь, заявив суду: "Я способен на грубые разговоры".

Он сказал суду, что после бурной дискуссии с декоратором, он схватил ее за бедра, но только "чтобы не поскользнуться".

Он сказал, что его жест не был злонамеренным, и утверждал, что она не выглядела оскорбленной, сказав: "Она не отреагировала так, как будто я нападал на нее".

Депардье признал в суде, что иногда его поведение считают грубым.

"Мне всегда говорили, что у меня "русская" натура; не знаю, в чем дело — в пьянстве или вульгарности", — сказал он.

Но он настаивал, что он не хищник, заявив: "Я не трогаю женские филейные части".

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Ранее Главред писал о том, что Депардье, титан французского кино, снявшийся более чем в 200 фильмах и телесериалах, обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году.

Напомним, ранее французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке.

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Кто такой Жерар Депардье Жерар Депардье известен своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая карта", "Человек в железной маске" и "Жизнь Пи". Он также был номинирован на "Оскар" в 1991 году за главную роль в фильме "Сирано де Бержерак". В 2013 году террорист Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство после того, как он заявил, что собирается отказаться от своего французского паспорта в знак протеста против планов правительства по повышению налогов для самых богатых. Депардье поддерживает военное втолржение России в Украину.

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