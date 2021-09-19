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Дэниел Крейг "простился" с ролью Джеймса Бонда: впереди премьера последнего фильма с его участием

19 сентября 2021, 00:51
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25 фильм из "вселенной бондианы" в последний раз покажет в роли агента 007 Дэниела Крейга.

Легендарный 53-летний британский актер Дэниел Крейг, который прославился в фильме "Джеймс Бонд", заявил, что уходит из своего поста. Как известно, Крейг был связан с "бондианой" в течение 15 лет. Однако вскоре зрители увидят последний фильм с его участием. В частности, речь идет об образе "агента 007", который, собственно, Крейг и покидает.

Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда / theplace.ru

Премьера долгожданной картины под неоднозначным названием "Не время умирать" состоится 7 октября. Это будет 25 фильм о суперагенте.

За месяц до премьеры съемочная группа порадовала зрителей "бондианы" бесплатным документальным фильмом о съемках проекта, которы носит название "Быть Джеймсом Бондом". Он вышел на онлайн-сервисах Apple.

Фильм показывает самые трогательные кадры с последнего дня съемок, а Крейг публично выражает команде свою благодарность.

"С некоторыми из вас я проработал большую часть своей карьеры. Это уже чуть ли не 30 лет. А многие из вас трудились со мной над пятью картинами. Я получил удовольствие от каждой секунды этих фильмов. Спасибо за возможность поработать со всеми вами. Это была большая честь для меня. Вспоминая все эти фильмы, я горжусь ими. И знаю, что мы потрудились на славу. Моя "служба" окончена", - отметил знаменитый актер, пишет popcornnews.

Сюжет фильма "Не время умирать"

После поимки Эрнста Ставро Блофельда пять лет назад Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6 и спокойно живет на Ямайке. Однако к нему обращается его друг и сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер, с просьбой о помощи в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. И тут Бонд начинает противостоять злодею.

viber
Джеймс Бонд документальный фильм Американский актер
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