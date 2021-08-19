Дени Вильнев уже начал работу над Дюной 2 еще до выхода первой части

Дюна 2021 / Warner Bros

Создатель провального Бегущего по лезвию 2049 Дени Вильнев рассказал, что начал готовить к съемкам Дюну-2 еще до выхода первой части.

Как сообщает издание Gamesradar, Дени Вилнев подтвердил, что Дюна получит вторую часть - продолжение.

"Не существует таких вещей, как "Дюна 1" и Дюна 2". Это Дюна: Часть первая и Дюна: Часть вторая", - заявил Дени Вильнев.

Режиссер уверен, что вторая часть будет точно, так как он смог заинтересовать Warner Bros и Legendary настолько, что они сразу же дали "зеленый свет". Единственный вариант отмены - если Дюна 2021 провалится в прокате.

"Итак, первым делом было доказать, что существует прекрасный, популярный фильм, который может существовать, и я думаю, что доказал это - все в Warner Bros и Legendary на 100 процентов поддерживают проект. Они считают, что для отмены второго фильма потребуется действительно плохой результат в прокате Дюны, потому что им нравится этот фильм. Они гордятся фильмом, поэтому хотят, чтобы фильм двигался вперед. И они все равно сделали половину этого. И как вы знаете, я очень оптимистически настроен", - объяснил Вильнев.

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Кассовые сборы уже не будут таким четким индикатором успеха, как раньше. В США Дюна также выпускается на канале HBO Max одновременно с выпуском в кинотеатре, что вызвало споры, поскольку сам Вильнев написал открытое письмо с протестом. Он до сих пор считает, что Дюну нужно смотреть только в кинотеатре: "Лучшее сравнение, - это управлять скоростным катером в ванной. Для меня это смешно. Это фильм, созданный как дань уважения большому экрану".

Вильнев уже пишет сценарий для Дюны 2, и заявил, что впал в воспоминания, когда он впервые читал книгу и смотрел фильм Линча.

Напомним, что Дюна в Украине выйдет на месяц раньше, чем в США - 16 сентября 2021.