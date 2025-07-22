Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

В этом году телеканал 1+1 отмечает свое 30-летие.

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Телеканалу 1+1 30 лет - история, поздравления и как праздновали / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

За эти три десятилетия 1+1 стал неотъемлемой частью культурного ландшафта Украины, ее истории, создав десятки культовых проектов, открыв новые имена и напоминая зрителям в сложные и радостные моменты: Ты не один. 1+1 не просто был свидетелем событий, а стал частью изменений в стране.

1+1 - это канал, чьи проекты вдохновляют и развлекают с пользой. С началом полномасштабного вторжения команда новостников 1+1 работает в телемарафоне "Единые новости", а 15 декабря 2022 года начал вещание телеканал 1+1 Украина, транслирующий любимый развлекательный контент "плюсов".

"За эти 30 лет телеканал 1+1 не раз трансформировался - но неизменной оставалась роль "плюсов": быть там, где стране нужен сильный голос. Особенно сейчас, во время полномасштабной войны, когда медиа не просто развлекают или информируют, а поддерживают, объединяют и держат горизонт. Мы никогда не гнались за "громкостью" - мы работали на доверие. И именно оно стало основой нашей устойчивости и развития. Верю, что 1+1 продолжит быть частью больших изменений, как это было на протяжении трех десятилетий. Только вперед!", - комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

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За эти годы команда телеканала реализовала знаковые проекты для украинского телевидения: ТСН и ТСН Тиждень, лидер утреннего слота "Сніданок з 1+1", квиз-шоу "Клуб 1%", "Танцы со звездами", "Голос країни", "Голос. Дети", тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, "Храбрые сердца", "Вечерний квартал", "Аргумент кино" и "Империя кино". Документальные исторические проекты Акима Галимова "Украина. Возвращение своей истории", "Реальная история", "Сокровища нации", которые развенчивают российские пропагандистские мифы. 1+1 первым показал, что украинский язык может быть современным и широко употребляемым, сделав качественный дубляж всемирно известных лент и сериалов. Начал телевизионные традиции Сочельника, переосмыслив традиционные колядки и придав им новое дыхание.

"Телеканал 1+1 всегда был пространством для новаторства - как в формах, так и в смыслах. Мы первыми запускали проекты, которые задавали новые стандарты для индустрии и формировали тренды, открывали новые имена, меняли привычки зрителей и становились частью их ежедневных ритуалов. Неизменно, в самые светлые и темные времена 1+1 всегда рядом, подтверждая слоган: Ты не один!" - говорит Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса 1+1 media.

Юбилейный год канал символично начал на Atlas Festival. 1+1 установили специальную фотозону "30 лет Ты не один" - место для эмоций, воспоминаний и вдохновения. Здесь посетители могли не только сделать фото, но и вспомнить самые яркие моменты из истории "плюсов": "Табу" с Николаем Вереснем, первых ведущих "Сніданку з 1+1" Анну Безулик и Даниила Яневского, "Не все дома" с Константином Грубичем, Игорем Пелыхом и Александрой Лозинской, "Империю кино" с Юрием Макаровым и Ольгой Сумской, "Форт Буаяр" с Богданом Ступкой, "Аргумент кино" с Владимиром Войтенко и др.

Среди звездных гостей, которые посетили фотозону, были актриса Анастасия Цимбалару, писатель и музыкант Сергей Жадан, группа Tember Blanche, актриса "Женского квартала" Лера Товстолес, а также ведущие 1+1 Украина: Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, ведущие ТСН Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская, военный корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Руслан Сеничкин: "30 лет - это не просто дата. Это история. Это путь. Это команда, которая стала семьей. Это зрители, которые стали друзьями. Для меня 1+1 - это дом, в котором просыпаются миллионы украинцев. И я счастлив быть частью этой большой истории. Поздравляю всех, кто творил и творит 1+1. С юбилеем, родные "плюсы"! Впереди еще много добрых утр".

Руслан Сеничкин и Наталья Нагорная / Пресс-служба

В первый день фестиваля на главной сцене ведущие "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс и Руслан Сеничкин провели интерактив от главного телевизионного квиз-проекта страны "Клуб 1%", подменяя своего коллегу - ведущего игры Тимура Мирошниченко. Десять тысяч человек имели возможность стать участниками культовой интеллектуальной игры и ответить на четыре вопроса в стиле "Клуб 1%". Одна из загадок - о хедлайнере фестиваля, группе Бумбокс.

В этом году 1+1 Украина и 1+1 Media стали медиапартнерами Atlas Festival.

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