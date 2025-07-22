Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

Анна Подгорная
22 июля 2025, 13:52
22
В этом году телеканал 1+1 отмечает свое 30-летие.
Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин
Телеканалу 1+1 30 лет - история, поздравления и как праздновали / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

За эти три десятилетия 1+1 стал неотъемлемой частью культурного ландшафта Украины, ее истории, создав десятки культовых проектов, открыв новые имена и напоминая зрителям в сложные и радостные моменты: Ты не один. 1+1 не просто был свидетелем событий, а стал частью изменений в стране.

1+1 - это канал, чьи проекты вдохновляют и развлекают с пользой. С началом полномасштабного вторжения команда новостников 1+1 работает в телемарафоне "Единые новости", а 15 декабря 2022 года начал вещание телеканал 1+1 Украина, транслирующий любимый развлекательный контент "плюсов".

"За эти 30 лет телеканал 1+1 не раз трансформировался - но неизменной оставалась роль "плюсов": быть там, где стране нужен сильный голос. Особенно сейчас, во время полномасштабной войны, когда медиа не просто развлекают или информируют, а поддерживают, объединяют и держат горизонт. Мы никогда не гнались за "громкостью" - мы работали на доверие. И именно оно стало основой нашей устойчивости и развития. Верю, что 1+1 продолжит быть частью больших изменений, как это было на протяжении трех десятилетий. Только вперед!", - комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

видео дня

За эти годы команда телеканала реализовала знаковые проекты для украинского телевидения: ТСН и ТСН Тиждень, лидер утреннего слота "Сніданок з 1+1", квиз-шоу "Клуб 1%", "Танцы со звездами", "Голос країни", "Голос. Дети", тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, "Храбрые сердца", "Вечерний квартал", "Аргумент кино" и "Империя кино". Документальные исторические проекты Акима Галимова "Украина. Возвращение своей истории", "Реальная история", "Сокровища нации", которые развенчивают российские пропагандистские мифы. 1+1 первым показал, что украинский язык может быть современным и широко употребляемым, сделав качественный дубляж всемирно известных лент и сериалов. Начал телевизионные традиции Сочельника, переосмыслив традиционные колядки и придав им новое дыхание.

"Телеканал 1+1 всегда был пространством для новаторства - как в формах, так и в смыслах. Мы первыми запускали проекты, которые задавали новые стандарты для индустрии и формировали тренды, открывали новые имена, меняли привычки зрителей и становились частью их ежедневных ритуалов. Неизменно, в самые светлые и темные времена 1+1 всегда рядом, подтверждая слоган: Ты не один!" - говорит Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса 1+1 media.

Юбилейный год канал символично начал на Atlas Festival. 1+1 установили специальную фотозону "30 лет Ты не один" - место для эмоций, воспоминаний и вдохновения. Здесь посетители могли не только сделать фото, но и вспомнить самые яркие моменты из истории "плюсов": "Табу" с Николаем Вереснем, первых ведущих "Сніданку з 1+1" Анну Безулик и Даниила Яневского, "Не все дома" с Константином Грубичем, Игорем Пелыхом и Александрой Лозинской, "Империю кино" с Юрием Макаровым и Ольгой Сумской, "Форт Буаяр" с Богданом Ступкой, "Аргумент кино" с Владимиром Войтенко и др.

Среди звездных гостей, которые посетили фотозону, были актриса Анастасия Цимбалару, писатель и музыкант Сергей Жадан, группа Tember Blanche, актриса "Женского квартала" Лера Товстолес, а также ведущие 1+1 Украина: Юрий Горбунов, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, ведущие ТСН Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская, военный корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Руслан Сеничкин: "30 лет - это не просто дата. Это история. Это путь. Это команда, которая стала семьей. Это зрители, которые стали друзьями. Для меня 1+1 - это дом, в котором просыпаются миллионы украинцев. И я счастлив быть частью этой большой истории. Поздравляю всех, кто творил и творит 1+1. С юбилеем, родные "плюсы"! Впереди еще много добрых утр".

Руслан Сеничкин, Наталья Нагорная
Руслан Сеничкин и Наталья Нагорная / Пресс-служба

В первый день фестиваля на главной сцене ведущие "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс и Руслан Сеничкин провели интерактив от главного телевизионного квиз-проекта страны "Клуб 1%", подменяя своего коллегу - ведущего игры Тимура Мирошниченко. Десять тысяч человек имели возможность стать участниками культовой интеллектуальной игры и ответить на четыре вопроса в стиле "Клуб 1%". Одна из загадок - о хедлайнере фестиваля, группе Бумбокс.

В этом году 1+1 Украина и 1+1 Media стали медиапартнерами Atlas Festival.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес 1+1 Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

14:54Синоптик
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:23Мир
Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

14:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Последние новости

15:23

4 знака зодиака, которые видят других насквозь

15:11

Дело НАБУ не имеет политических мотивов. Идет речь о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт

15:08

Причина тянется еще со времен СССР: почему люди боятся ходить к стоматологамВидео

14:54

Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

14:53

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФОнуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ
14:23

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:19

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

14:14

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошлоВидео

13:52

Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

Реклама
13:50

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

13:34

Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

13:33

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:29

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

13:06

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

12:43

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

12:30

В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

12:25

Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

12:00

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревВидео

11:56

Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

11:44

Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Реклама
11:40

Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

11:39

Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

11:19

Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Найкращі мистецькі виші України" актуально

11:13

Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматумаВидео

11:10

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

10:53

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

10:49

Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

10:48

ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

10:45

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

10:44

В 42 года умерла украинская актриса

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры

10:41

Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

10:21

Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум ТрампаВидео

09:57

Угроза для экосистем водоемов: какая рыба в Украине может сделать из озера пустыню

09:46

Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

09:29

Гороскоп на завтра 23 июля: Девам - хорошее известие, Стрельцам - конфликт

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июля (обновляется)

08:53

Украина может стать новым Афганистаном: Трамп рискует повторить ошибку Байдена - СМИ

08:24

Президент США хочет дистанцироваться от Украины - экс-советник Трампа

08:10

Для чего РФ хвастается огромным производством "шахедов"мнение

Реклама
08:07

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:48

Когда Путин сядет за стол переговоров: в ISW назвали два условия

07:06

РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенокФотоВидео

06:10

Какая цель номер один Путина в Украине?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

05:25

Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильнойВидео

04:30

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

04:02

Где и когда в Украине появился первый футбольный клуб - раскрыт неожиданный фактВидео

03:35

Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять