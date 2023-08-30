Квиткова стала неадекватной, когда приехал мужчина: пострадавшая в лакшери-ДТП дала комментарий

Уже не первый раз Заливако видят рядом с блогершей Дашей Квитковой.

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Даша Квиткова почала в ДТП / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Девушка, которая попала в дорогущее ДТП в Киеве, которое по слухам, спровоцировала блогерша Даша Квиткова, впервые прокомментировала аварию.

Девушка по имени Алена Черненко поделилась, что Квиткова, которая якобы и стала виновницей аварии, плакала и извинялась, а потом спряталась в автомобиле своего вероятного бойфренда. Об этом она рассказала блогеру Богдану Беспалову на YouTube.

Пострадавшая, получившая травму руки в ДТП, вспомнила, что сразу побежала спрашивать участников столкновения о самочувствии. Когда очередь дошла до Lexus, она увидела заплаканную Квиткову, которая напомнила ей ребенка. Блогерша попросила оставить ее, чтобы она могла успокоиться.

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Она также рассказала, что в скорости после ДТП к месту аварии подъехала еще одна Тесла, в которой находились двое мужчин. Одним из них оказался бывший бойфренд Анны Богдан и экс-холостяк Михаил Заливако.

"Она была нормальной, адекватным ребенком до тех пор, пока не приехали два ее парня на Tesla. Она нормально общалась, выходила на контакт, смотрела в глаза, говорила, как ей жаль... Но как только приехали эти два парня, они спрятали ее в Tesla. Она сидела там и ничего никому не говорила. Она тупо спряталась. Парни сняли номера и ждали", – рассказала пострадавшая.

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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