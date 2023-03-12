Даша Квиткова и Никита Добрынин все еще женаты - блогерша сделала заявление

Пара Квитковой и Добрынина была неразлучна с 2019 года, и еще недавно планировала появление еще одного ребенка.

Даша Квиткова рассказала, что все еще замужем за Никитой Добрыниным / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин сообщили в конце января о расставании. Болезненный разрыв селебритис привлекает много внимания поклонников, которые были убеждены в идеальности этой пары.

Несмотря на то, что еще осенью Квиткова и Добрынин обвенчались, и являются родителями общего сына Льва (2021 г.р.), их отношения сильно разладились. Однако на своей странице в Instagram блогерша удивила поклонников необычным признанием.

Так Квиткова отметила, что, несмотря на то, что обручальное кольцо, подаренное ей Добрыниным, уже давно не украшает ее палец, она все еще замужем за шоуменом.

видео дня

Впрочем, надеяться на воссоединение звездной пары не приходится - Даша уточнила, что она не состоит в отношениях, и сейчас находится на стадии развода. Так что Добрынин лишь по документам остается ее супругом

"На моей правой руке уже давно нет обручальных колец со свадьбы. Развод продолжается, мы в процессе, ждем суда", - сообщила Квиткова.

Даша Квиткова рассказала, что все еще замужем за Никитой Добрыниным / instagram.com/kvittkova

Ранее 64-летняя Мадонна появилась в компании нового мальчика-игрушки: недавно ее бросил юный манекенщик, и теперь Мадж нашла утешение в крепких объятиях профессионального боксера.

Также стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.

Другие новости: