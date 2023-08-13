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Даша Кацурина высказалась про свадьбу с Дантесом

Анна Подгорная
13 августа 2023, 12:19 обновлено 13 августа, 12:19
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Романтичные намеки в общении Дантеса и Кацуриной настраивают пару на свадебный лад.
Даша Кацурина, Владимир Дантес
Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Еще не успела осесть пыль на свадебных нарядах Нади Дорофеевой и Миши Кацурина, которые сообщили про женитьбу в июле, как про второй брак заговорила Даша Кацурина. В своем Telegram-блоге дизайнерка и бизнесвумен показала, как намекает Владимиру Дантесу на предложение.

Даша опубликовала фрагмент их личной переписки в Instagram, в которой певец отправил ей видео из романтического места в Италии, а она ответила, что ранее этот ролик уже видела, но побоялась отправлять. Причина ее страха "свадебно-романтические намеки", которые все чаще стали проскакивать в ее беседах с Дантесом.

В блоге Кацурина поинтересовалась у подписчиц, кто поступает, как она, и в каждую шутку, мем, фото или видео вкладывает какой-то намек на супружество.

видео дня

В комментариях многие начали активно делиться, какие приемы они использовали, чтобы намекнуть партнеру, что уже готовы создавать семью. Один из вариантов - рассказывать про подруг, которые недавно вышли замуж. В ответ Даша с юмором отметила, что ей и рассказывать не пришлось, так как за нее все сделали СМИ, явно намекая на свадьбу бывшей подруги Дорофеевой с ее бывшим мужем.

переписка дантеса и кацуриной
Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / t.me/dashakatsurinaa

Позже Кацурина написала, что весь этот свадебный пост - просто шутка. Однако отметила, что в перспективе она была бы не против пойти под венец еще раз. Дантес свое мнение по этому поводу пока не высказал.

Кацурина про второй брак
Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / коллаж: Главред, фото: t.me/dashakatsurinaa

Ранее Владимир Дантес подтвердил, что его романтические отношения с Дашей стремительно развиваются - он публично признался в любви Кацуриной в День ее рождения.

Также Даша Кацурина эмоционально отреагировала на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа. Она честно призналась, задела ли ее такая демонстрация чувств от некогда близких ей людей.

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