Даша Кацурина высказалась про свадьбу с Дантесом

Еще не успела осесть пыль на свадебных нарядах Нади Дорофеевой и Миши Кацурина, которые сообщили про женитьбу в июле, как про второй брак заговорила Даша Кацурина. В своем Telegram-блоге дизайнерка и бизнесвумен показала, как намекает Владимиру Дантесу на предложение.
Даша опубликовала фрагмент их личной переписки в Instagram, в которой певец отправил ей видео из романтического места в Италии, а она ответила, что ранее этот ролик уже видела, но побоялась отправлять. Причина ее страха "свадебно-романтические намеки", которые все чаще стали проскакивать в ее беседах с Дантесом.
В блоге Кацурина поинтересовалась у подписчиц, кто поступает, как она, и в каждую шутку, мем, фото или видео вкладывает какой-то намек на супружество.
В комментариях многие начали активно делиться, какие приемы они использовали, чтобы намекнуть партнеру, что уже готовы создавать семью. Один из вариантов - рассказывать про подруг, которые недавно вышли замуж. В ответ Даша с юмором отметила, что ей и рассказывать не пришлось, так как за нее все сделали СМИ, явно намекая на свадьбу бывшей подруги Дорофеевой с ее бывшим мужем.
Позже Кацурина написала, что весь этот свадебный пост - просто шутка. Однако отметила, что в перспективе она была бы не против пойти под венец еще раз. Дантес свое мнение по этому поводу пока не высказал.
Ранее Владимир Дантес подтвердил, что его романтические отношения с Дашей стремительно развиваются - он публично признался в любви Кацуриной в День ее рождения.
Также Даша Кацурина эмоционально отреагировала на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа. Она честно призналась, задела ли ее такая демонстрация чувств от некогда близких ей людей.
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