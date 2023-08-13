Даша Кацурина высказалась про свадьбу с Дантесом

Романтичные намеки в общении Дантеса и Кацуриной настраивают пару на свадебный лад.

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Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Еще не успела осесть пыль на свадебных нарядах Нади Дорофеевой и Миши Кацурина, которые сообщили про женитьбу в июле, как про второй брак заговорила Даша Кацурина. В своем Telegram-блоге дизайнерка и бизнесвумен показала, как намекает Владимиру Дантесу на предложение.

Даша опубликовала фрагмент их личной переписки в Instagram, в которой певец отправил ей видео из романтического места в Италии, а она ответила, что ранее этот ролик уже видела, но побоялась отправлять. Причина ее страха "свадебно-романтические намеки", которые все чаще стали проскакивать в ее беседах с Дантесом.

В блоге Кацурина поинтересовалась у подписчиц, кто поступает, как она, и в каждую шутку, мем, фото или видео вкладывает какой-то намек на супружество.

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В комментариях многие начали активно делиться, какие приемы они использовали, чтобы намекнуть партнеру, что уже готовы создавать семью. Один из вариантов - рассказывать про подруг, которые недавно вышли замуж. В ответ Даша с юмором отметила, что ей и рассказывать не пришлось, так как за нее все сделали СМИ, явно намекая на свадьбу бывшей подруги Дорофеевой с ее бывшим мужем.

Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / t.me/dashakatsurinaa

Позже Кацурина написала, что весь этот свадебный пост - просто шутка. Однако отметила, что в перспективе она была бы не против пойти под венец еще раз. Дантес свое мнение по этому поводу пока не высказал.

Даша Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу / коллаж: Главред, фото: t.me/dashakatsurinaa

Ранее Владимир Дантес подтвердил, что его романтические отношения с Дашей стремительно развиваются - он публично признался в любви Кацуриной в День ее рождения.

Также Даша Кацурина эмоционально отреагировала на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа. Она честно призналась, задела ли ее такая демонстрация чувств от некогда близких ей людей.

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