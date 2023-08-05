Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

Дантес и Кацурина сходили на редкое свидание в Киеве.

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Даша Кацурина показала свидание с Владимиром Дантесом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, волонтер и комик Владимир Дантес и бизнесвумен Даша Кацурина уже около года успешно практикуют отношения на расстоянии: она живет на два города, Варшава и Киев, он - приезжает к ней из столицы, когда есть благотворительные концерты или волонтерские задания.

Поэтому каждая встреча возлюбленных получается особенной. Так на своей странице в Instagram Кацурина на днях опубликовала серию фото, по которым стало ясно, что Даша приехала в Киев.

Она устроила свидание с Дантесом в китайском ресторане, который основала со своим бывшим мужем. Пара приятно провела время за поеданием экзотических лакомств.

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Поделилась Даша и редкими кадрами с Дантесом - влюбленные стараются не делать свои отношения слишком публичными. На фото запечатлены их объятия, которые Кацурина не стала никак дополнительно комментировать.

Стоит отметить, что Дантес и Кацурина выбрали парные наряды - джинсы и белые футболки. Свою Даша надела без бюстгальтера.

Даша Кацурина показала свидание с Владимиром Дантесом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Ранее Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле в ответ на сотни навязчивых вопросов про ее личную жизнь после развода.

Также Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее старшей дочерью Сашей, с которой комик, похоже, по-настоящему подружился.

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