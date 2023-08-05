Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

Украинский певец, волонтер и комик Владимир Дантес и бизнесвумен Даша Кацурина уже около года успешно практикуют отношения на расстоянии: она живет на два города, Варшава и Киев, он - приезжает к ней из столицы, когда есть благотворительные концерты или волонтерские задания.
Поэтому каждая встреча возлюбленных получается особенной. Так на своей странице в Instagram Кацурина на днях опубликовала серию фото, по которым стало ясно, что Даша приехала в Киев.
Она устроила свидание с Дантесом в китайском ресторане, который основала со своим бывшим мужем. Пара приятно провела время за поеданием экзотических лакомств.
Поделилась Даша и редкими кадрами с Дантесом - влюбленные стараются не делать свои отношения слишком публичными. На фото запечатлены их объятия, которые Кацурина не стала никак дополнительно комментировать.
Стоит отметить, что Дантес и Кацурина выбрали парные наряды - джинсы и белые футболки. Свою Даша надела без бюстгальтера.
Ранее Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле в ответ на сотни навязчивых вопросов про ее личную жизнь после развода.
Также Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее старшей дочерью Сашей, с которой комик, похоже, по-настоящему подружился.
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