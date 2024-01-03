Даша Астафьева жестким матом послала всех, кто устал смотреть на ужасы войны

В нецензурных выражениях Аставьева рассказала, куда все эти люди могут направить свои жалобы.

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Даша Астафьева отругала тех, кто просит не показывать кадры разрушений после обстрелов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева посвятила свою жизнь и творчество помощи и поддержке украинских защитников и мирного населения, которое страдает от агрессии страны на болотах.

Артистка превратила свой блог в Instagram в своеобразный информационный хаб, в котором в последнее время все чаще появляются душераздирающие кадры потерь и разрушений - результатов массированных ракетных атак. На фоне этого безразличие некоторых украинцев, в стране или за рубежом, ее просто приводят в бешенство.

Так на своей странице Даша опубликовала пост одной девушки, которая всерьез призывала прекратить освещать зверства оккупантов в публичном пространстве и не портить всем настроение. "Те, кто в Украине и так видят все своими глазами. Кто за границей – только шарахается и впадает в панику, лучше этого никому не станет!" - написала она с просьбой перестать постить "страшные картинки".

Астафьева сделала репост этого призыва с собственным жестким комментарием, в котором выразила свое категорическое несогласие с подобной позицией. После этого ей в личные сообщения стали писать гадости те, кто якобы устал от войны.

Даша Астафьева отругала тех, кто просит не показывать кадры разрушений после обстрелов / instagram.com/da_astafieva

Однако крепкое словцо артистка нашла и для них. Даша записала жесткое видеобращение в нецензурных выражениях: "Идите [к черту]! Все, [блин], до одной! Потому что, если бы вы сегодня, [блин], как вы говорите, были в Киеве, вы бы как все нормальные люди постили то, что произошло в Киеве. Взрывы, смерти и, [блин], прилеты по домам, где живут живые люди. Не военные, ни еще кто-то. Как у вас есть только совесть писать мне в личные. Я вас всех ненавижу. Я прошу вас опомниться и защищать родную страну, потому что это единственное, что осталось всем нам сегодня делать. [Идиоты], [блин]".

Смотрите видео Астафьевой, где она обращается к тем, кто устал смотреть на войну:

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