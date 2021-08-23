Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин заинтриговала Сеть странным кадром.
Александр Цекало уже несколько лет живет с молодой женой Дариной Эрвин в США. Еще с начала их семейной жизни пошли слухи о беременности девушки - якобы их видели в клинике оплодотворения.
Сейчас пошел новый круг слухов в соцсетях - из-за того, что 22 августа Дарина опубликовала фото, на котором можно увидеть округлый животик.
На фоне этого Дарина показала в Instagram снимки в бикини на пляже и еще одно фото из сториз, где она сняла ножки сверху вниз, будто и нет никакого живота.
"Если ты не босяком, значит ты раздета", - подписала она кадр с пляжа, на котором демонстрирует плоский животик, бронзовый загар и аппетиные прелести, которые едва вместились в крошечное бикини.
В комментариях у девушки пока что не стали расспрашивать о беременности, но с появления кадра "с животиком" прошло 17 часов.
Как известно, с 2019 года Дарина замужем за Александром Цекало и живет преимущественно в США и Европе.
В 2019 году уже ходили слухи о беременности Эрвин, на что она ловко ответила.
Напомним, Дарине 30 лет. Родом девушка из Казахстана, но сейчас живет и работает с мужем в США.