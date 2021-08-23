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Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

23 августа 2021, 16:03

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин заинтриговала Сеть странным кадром.

Дарина Эрвин
Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

Александр Цекало уже несколько лет живет с молодой женой Дариной Эрвин в США. Еще с начала их семейной жизни пошли слухи о беременности девушки - якобы их видели в клинике оплодотворения.

Сейчас пошел новый круг слухов в соцсетях - из-за того, что 22 августа Дарина опубликовала фото, на котором можно увидеть округлый животик.

На фоне этого Дарина показала в Instagram снимки в бикини на пляже и еще одно фото из сториз, где она сняла ножки сверху вниз, будто и нет никакого живота.

Дарина Эрвин беременна
Дарина Эрвин беременна / сториз
Дарина Эрвин
Дарина Эрвин / сториз

"Если ты не босяком, значит ты раздета", - подписала она кадр с пляжа, на котором демонстрирует плоский животик, бронзовый загар и аппетиные прелести, которые едва вместились в крошечное бикини.

Дарина Эрвин
Дарина Эрвин / Instagram

В комментариях у девушки пока что не стали расспрашивать о беременности, но с появления кадра "с животиком" прошло 17 часов.

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Как известно, с 2019 года Дарина замужем за Александром Цекало и живет преимущественно в США и Европе.

В 2019 году уже ходили слухи о беременности Эрвин, на что она ловко ответила.

Напомним, Дарине 30 лет. Родом девушка из Казахстана, но сейчас живет и работает с мужем в США.

viber
Александр Цекало новости шоу бизнеса
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