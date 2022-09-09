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Дантес признался, почему не служит в ВСУ

9 сентября 2022, 16:40

Певец и стендап-комик Владимир Дантес объяснил, почему не вступил в ряды Вооруженных сил Украины (как это сделали некоторые его коллеги).

Дантес, ВСУ
Дантес признался, почему не служит в ВСУ / коллаж фото УНИАН

Украинский певец и стендап-комик Владимир Дантес объяснил, почему не вступил в Вооруженные силы Украины ‒ как это сделали некоторые его коллеги по сцене. Об этом он рассказал в интервью каналу "Люкс FM" на YouTube.

Как выяснилось, Дантесу еще много лет назад в военкомате сказали, что служить его не возьмут по состоянию здоровья.

Юморист говорит, что у него с юности серьезные проблемы со зрением.

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"Для меня это вопрос, который закончился еще в 18 лет. Я почти списан. Меня с моим здоровьем возьмут бумажки перекладывать или чистить картошку. У меня один глаз почти не видит. У меня 90% зрения на одном глазу, а здесь 10%. Мне в военкомате в 18 лет сказали: "Эту бумагу видишь? Будешь ее перекладывать", – объяснил Дантес.

Дантес, гитара

Напомним, ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист собственноручно заплеталь ей косички.

Надя Дорофеева Владимир Дантес новости шоу бизнеса
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