"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

Елена Ваенга / скриншот

Певица Елена Ваенга, которая переживает за здоровье Путина, стала объектом насмешек россиян.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото со съемок "Голоса", но оконфузилась.

На фотографии артистки четко видны два светлых пятна, выглядывающие из-под кружева. По снимку трудно сказать, что это — часть нижнего белья, неаккуратная работа гримеров или плохо выставленный свет.

Елена Ваенга / скриншот

Также россиян возмутило то, что Ваенга стала новым тренером песенного проекта.

"Очень красивая, но что за пятна на груди?", "Ваенга не сможет дать России нормальных звёзд. Она не продюсер", "Терпеть не могу! Верните Валерия Меладзе!", "Кошмар конечно. Ну и куда эту, чеканушку, затолкали?", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее певица Любовь Успенская опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.

Также мы сообщали, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.

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