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"Что за чучело": россияне затравили неугомонного Киркорова и "выгнали" из России

7 марта 2023, 21:37
Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привел в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену, заявил Киркоров.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / скриншот Youtube

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктаторские действия Путина, резко изменился.

Известный хирург Тимур Хайдаров провел операцию, которая преобразила российского путиниста до неузнаваемости.

Киркоров сделал несколько пластических операций. Перед операцией была сделана видеозапись, на которой Киркоров предстал по пояс. Разрезы на его туловище были помечены чернилами, чтобы хирурги могли направлять скальпель во время операции.

видео дня

"Буквально через пару месяцев мне исполнится 56, но мне всегда будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привел в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену Кремлевского дворца", - заявил Киркоров.

Киркоров показал последствия пластики

В преддверии своего 56-летия Киркоров сделал новую модную прическу. Вот только россияне пришли в ужас от увиденного "нового" Киркорова и забросали его гневными комментариями.

"Что за чучело", "Ужас, был нормальный мужчина", "Что с собой сотворил", - пишут россияне.

Некоторые и вовсе не узнают певца и сравнили его с Сергеем Зверевым.

Киркоров
Киркоров
киркоров

Как ранее сообщал Главред, 90-летний Бедрос Киркоров рассказал, что его дитятко Филипп сильно грустит из-за того, что стал запрещенным в Украине, которую Бедрос почему-то упорно называет республикой.

"Ему жалко, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звания", - рассказал Киркоров-старший.

К слову, звание Народного артиста Филиппу Киркорову было вручено во времена президентства Виктора Ющенко в 2008 году.

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