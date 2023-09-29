"Что вы можете повторить?": выехавший с России актер Смольянинов разнёс в пух и прах Путина

Российский актер Артур Смольянинов, который после начала полномасштабного вторжения выехал с России, высказался о войне и разнёс Путина.
Об этом он рассказал на YouTube-канале "И Грянул Грэм".
Он рассказал, что для росиян мобилизация стала последней каплей. Именно поэтому они и бегут из России.
"Это уже работает на подсознательном уровне, я даже себя ловлю на том, что я включил после 24 февраля телевизор и понял, что может же быть и другая точка зрения", - поделился актер.
Российский актер говорит, что в России и дальше процветает идея победы и романтизация войны. В пример он навел фильм "Девятая рота", где все это показывают. Также он разнес Владимира Путина, заявив, что у него есть все, но тот выбрал путь "священной войны".
"Что вы можете повторить? А Мерседес вы не хотите повторить, парад на Красной площади, вы и так его повторяете" - говорит Смольянинов.
Известно, что ранее Артур Смольянинов выступил против нападения России на Украину и уехал в Латвию.
Ранее также российский актер Алексей Серебряков, который в свое время критиковал Путина и его террористический режим, вдруг выдал душещипательную слезливую историю в духе кремлевской пропаганды и даже пустил слезу.
Напомним, Антонина Паперная, старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, молчит о войне, которую Кремль развязал против Украины, и работает в РФ. На днях она похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ.
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