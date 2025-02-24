"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

Кратко:
- Юлия Тимошенко поменяла прическу
- Политик отказалась от своей фирменной косы
Украинский политик Юлия Тимошенко показалась в общественности с новой прической и новым оттенком волос.
Кардинальные перемены прически Тимошенко показал украинский фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.
"Новый имидж Юлии Владимировны. Как вам?" – спросил фотограф.
Напомним, Юлия Тимошенко много лет улаживала волосы в косу вокруг головы, но в последнее время все чаще появляется с распущенными волосами и с легкими локонами.
Поклонники уже отреагировали на перемены Тимошенко и высказали свое мнение в комментариях.
"Если Юля меняет прическу, то что-то уже задумала";
"Молодится";
"Это ее право выглядеть, как она хочет. А выглядит она отлично", - отметили подписчики Доброносова.
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Кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.
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