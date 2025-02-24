"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

Юлия Тимошенко решила убрать свою традиционную косу.

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Юлия Тимошенко - смена имиджа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Тимошенко

Кратко:

Юлия Тимошенко поменяла прическу

Политик отказалась от своей фирменной косы

Украинский политик Юлия Тимошенко показалась в общественности с новой прической и новым оттенком волос.

Кардинальные перемены прически Тимошенко показал украинский фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

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"Новый имидж Юлии Владимировны. Как вам?" – спросил фотограф.

Напомним, Юлия Тимошенко много лет улаживала волосы в косу вокруг головы, но в последнее время все чаще появляется с распущенными волосами и с легкими локонами.

Поклонники уже отреагировали на перемены Тимошенко и высказали свое мнение в комментариях.

"Если Юля меняет прическу, то что-то уже задумала";

"Молодится";

"Это ее право выглядеть, как она хочет. А выглядит она отлично", - отметили подписчики Доброносова.

Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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