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Что смотреть осенью: график выхода шоу на СТБ осенью 2021

26 августа 2021, 14:40

Телеканал раскрыл список шоу и программ на осенний сезон, которые будут поражать.

Холостячка 2021
Холостячка 2021 / СТБ

В конце августа украинские телеканалы раскрывают секреты своих будущих программ на осень 2021. Заканчивается лето и сезон отпусков, поэтому постепенно на экраны выходят самые популярные и самые ожидаемые проекты.

Телеканал СТБ в 2021 году подготовил сюрприз, и перезапустил шоу Україна має талант, а также приготовил вторую часть шоу Супермама.

Рассказываем, какие еще проекты порадуют украинцев.

СТБ график выхода шоу - осень 2021

  • МастерШеф (MasterChef) - с 28 августа каждую субботу в 19:00.
  • Один за всех 2021 - с 29 августа в 21:00.
  • Тайны ДНК 2021 - с 29 августа каждое воскресенье в 22:10.
  • Холостячка 2021 - с 17 сентября 19-00
  • Как выйти замуж - с 17 сентября
  • Украина имеет талант (Ukraine's got talent)
  • Битва экстрасенсов - Psychic Challenge: Вызов бросаешь ты! - с 26 сентября
  • Супермама 2021
  • Хата на тата на СТБ 2021
Местершеф 2021
Местершеф 2021 / СТБ

МастерШеф 2021 (MasterChef)

С 28 августа зрители увидят 11 сезон главного кулинарного проекту страны. За звание сильнейшего вновь бороться кулинары-любители. На кастинг придут украинцы самых разных профессий. Каждую субботу в 19:00!

Один за всіх 2021
Один за всіх 2021 / СТБ

Один за всех 2021

С 29 августа остросоциальный проект продолжит искать правду и восстанавливать справедливость в резонансных делах. Каждое воскресенье в 21:00.

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Холостячка 2021
Холостячка 2021 / СТБ

Холостячка 2021

17 сентября в эфире СТБ начнется новая красивая история любви - певицы Златы Огневич. Покорить ее сердце можно романтикой, драйвом и искренностью. Найдет она свою вторую половинку этой осенью? Каждую пятницу в 19:00.

Как выйти замуж 2021

Каждую пятницу сразу после выпусков романтического реалити Холостячка у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу. С 17 сентября сразу после выпуска "Холостячки".

Хата на тата 2021
Хата на тата 2021 / СТБ

Хата на тата 2021

Юбилейный 10 сезон проекту подготовил зрителям в 10 раз больше юмора. Cкоро в эфире СТБ.

Таємниці ДНК
Таємниці ДНК / СТБ

Тайны ДНК 2021

Это будет уже четвертый сезон успешного проекту собственной разработки телеканала СТБ. Для его героев тест ДНК - последняя надежда узнать правду о своей семье. С 29 августа каждое воскресенье в 22:10.

Битва экстрасенсов 2021
Битва экстрасенсов 2021 / СТБ

Битва экстрасенсов - Psychic Challenge: Вызов бросаешь ты!

26 сентября в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект Битва экстрасенсов с Павлом Костицыным. Каждое воскресенье в 18:40.

Україна має талант
Україна має талант / СТБ

Україна має талант 2021 (Ukraine's got talent)

Грандиозное возвращение легендарного проекту состоится совсем скоро. На сцену шоу выйдут украинцы, которым рукоплещет весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда потрясающие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена.

Супермама 2021
Супермама 2021 / СТБ

Супермама 2021

В сентябре на СТБ стартует новый сезон семейного реалити, в рамках которого мамы с разными взглядами на воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.

Также в осеннем телесезоне в эфире СТБ - премьерные выпуски проектов Слепая, Званый ужин и Невероятная правда о звездах.

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СТБ новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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