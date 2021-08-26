Что смотреть детям: премьеры на канале ПЛЮСПЛЮС в сентябре

Программа на ПЛЮСПЛЮС на вересень 2021 / ПЛЮСПЛЮС

В сентябре зрителей телеканала ПЛЮСПЛЮС, который входит в состав группы 1+1 media, ожидают премьера популярного в мире мультсериала Приключения Паддингтона, новые эпизоды любимого многими анимационного сериала Щенячий патруль, а также премьера первого сезона нового анимационного сериала Дивомандри от телеканала ПЛЮСПЛЮС.

Приключения Паддингтона рассказывает о медвежонке по имени Паддингтон, живущий в семье Браунов в Лондоне. Они встретили его на вокзале и не смогли устоять перед милым созданием. Паддингтону приходится привыкать к ритму большого города и быть полезным для своих новых друзей. Он пытается понять такие сложные понятия как любовь, дружба, взаимопомощь и забота. А все свои лондонские приключения описывает тете Люсе в письмах. Будет интересно наблюдать за жизнью медвежонок в Лондоне, поэтому 30 августа, в понедельник, включайте телеканал ПЛЮСПЛЮС в 20:00 для просмотра мультсериала.Читайте такжеАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

Дивомандри на каналі ПЛЮСПЛЮС / ПЛЮСПЛЮС

Щенячий патруль уже давно очень полюбился зрителям ПЛЮСПЛЮС. Новые эпизоды о забавных и героические приключения отважной команды спасателей во главе с Райдером погрузят в новые сложные и опасные миссии. Патруль слаженно выполняет все задачи, однако иногда приходится привлекать к миссии помощь, ведь необходимо попало оберегать городок на побережье. Но в свободное время герои такие же собаки, как и другие - играют и развлекаются, или занимаются привычными "для собак" делами. Смотреть мультсериал можно с 10 сентября, пятница, в 17:15 на телеканале ПЛЮСПЛЮС.

Также зрителей ПЛЮСПЛЮС ожидает невероятная премьера нового мультсериала Дивомандри, созданного телеканалом ПЛЮСПЛЮС по случаю 30-летия Независимости Украины. Анимационный сериал знакомит с украинским мифологией, рассказывает об известных легенды и героев. Герои ПЛЮСПЛЮС - Трикутя, Квадрик и Кружко, узнают интересные факты из реальности в нашей стране, а с известными героями легенд - попадают в вероятные обстоятельства, которые отбиваются в легендарных приключениях. Премьера мультсериала состоится 1 сентября, в День знаний, в 19:45 на телеканале ПЛЮСПЛЮС.